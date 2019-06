Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citroen C3 R5) prowadzi w 76. Rajdzie Polski, czwartej rundzie mistrzostw Europy. Obrońca tytułu wygrał trzy przedpołudniowe odcinki specjalne.

Sobota to drugi dzień Rajdu Polski / Kaja Wróblewska / Materiały prasowe

Drugi ze stratą 25,6 s jest Fin Jari Huttunen (Hyundai I20 R5), a na trzeciej pozycji plasuje się Czech Filip Mares (Skoda Fabia R5) - strata 31,9 s.



Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5) zajmuje czwarte miejsce i traci do lidera 52,1. Tuż za nim jest lider mistrzostw Europy Łukasz Habaj (Skoda Fabia R5) ze stratą 54,1.



Mam pewne problemy z samochodem, lewy przedni amortyzator chyba jest uszkodzony. Ale teraz czeka nas serwis, wszystko będzie OK - powiedział Łukjaniuk.



Bardziej optymistycznie ocenił swój start Marczyk. Całkiem dobry wynik, jadę bez problemów - podkreślił lider mistrzostw Polski.



Zawodnicy generalnie chwalą przygotowanie trasy, choć niektórzy narzekają na kamienie, które pojawiają się po przejeździe pierwszych załóg. W pętli popołudniowej kierowcy ponownie przejadą te same odcinki.



W sobotę zaplanowano osiem prób sportowych o długości ponad 112 km. W niedzielę ostatniego dnia zawodów na kierowców czeka kolejnych sześć OS-ów o długości blisko 88 km.



Uroczyste zakończenie rajdu zaplanowano w niedzielę na godz. 15.30. Meta została zlokalizowana w centrum Mikołajek.