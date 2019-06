Choć oczy kibiców i obserwatorów są zwykle zwrócone przede wszystkim na zawodników walczących o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to walka w polskiej rundzie mistrzostw Europy będzie się toczyć na wielu frontach. Podczas każdej z imprez kibice mogą oglądać zarówno załogi w mocnych, wyczynowych samochodach, jak mniejszych i tańszych autach przeznaczonych dla kierowców, rozpoczynających swoją karierę. Nie inaczej będzie podczas PZM 76. Rajdu Polski. Gra o zwycięstwo będzie się toczyć w wielu klasach. Przedstawiamy wszystkie z nich.

FIA ERC 1 Junior

W poprzednich sezonach mistrzostw Europy ta kategoria nazywała się FIA ERC Junior U28. Zmianie uległa jednak tylko nazwa, a zasady oraz koncepcja pozostały niezmienione. Jest to klasa stworzona z myślą kierowcach do 28. roku życia, którzy dysponują samochodami klasy R5, czyli najbardziej zaawansowanymi rajdówkami dopuszczonymi do europejskiego czempionatu. Do końcowej klasyfikacji liczą się cztery najlepsze wyniki wywalczone w sześciu rundach.

ERC 2

Kategoria dla maszyn mających więcej wspólnego z drogowymi samochodami. Samochody zaliczane do tej klasy muszą być w dużym stopniu oparte o seryjne, dostępne w salonach modele. Auta wciąż mają turbosprężarkę i napęd na cztery koła. Najbardziej znane z nich to Mitsubishi Lancer czy Subaru Impreza, od lat występujące na rajdowych trasach.

Od roku 2019 w tej kategorii dopuszcza się również samochody typu R4-K oraz RGT. Pierwsza grupa to rajdówki wyposażone w pakiet przeróbek przygotowany przez firmę Oreca, a druga to tylnonapędowe auta rajdowe oparte między innymi o takie modele jak roadster Abarth 124 czy coupe Toyota GT 86.

ERC 3

W tej kategorii zobaczymy samochody z napędem na jedną oś i silnikami o pojemności 1.6 litra. Auta te mogą być napędzane jednostkami z turbodoładowaniem, jak na przykład Renault Clio R3T lub wolnossącymi silnikami - jak najliczniejsze w tej klasie auta R2: Peugeot 208 R2, Ford Fiesta R2 czy Opel Adam R2. Rywalizacja w tej klasie toczy się także w ramach ERC 3 Junior, czyli młodzieżowych mistrzostw dla kierowców w wieku do 27 lat.

Abarth Rally Cup

Tegoroczna nowość w tym sezonie FIA ERC to Abarth Rally Cup. Są to rozgrywki wprowadzone z myślą o zawodnikach, którzy chcą się ścigać jednakowymi samochodami z tylnym napędem.

W tym wypadku ich bronią są włoskie Abarthy 124 Rally, będące pięknym nawiązaniem do słynnych Fiatów 124 Spider, za sterami których w Rajdzie Polski w latach 70. wygrywali Raffaele Pinto oraz Achim Warmbold. W tym roku w Abarth Rally Cup mamy też "biało-czerwoną" załogę - Dariusza Polońskiego i Łukasza Sitka.

Klasyfikacja zespołowa

Oprócz klasyfikacji generalnej w PZM 76. Rajdzie Polski, kierowcy będą rywalizowali także w klasyfikacji zespołowej. Każda z ekip może zgłosić maksymalnie trzy samochody do tej klasyfikacji niezależnie od kategorii, w której te auta startują. Dwie najlepsze załogi zdobędą punkty do klasyfikacji, a maksymalna liczba oczek to 50: po 25 dla aut czteronapędowych i 25 w przypadku samochodów z napędem na jedną oś.

ERC Ladies’ Trophy

Kategoria dla Pań, która ma zachęcić je do aktywnego udziału w sporcie motorowym. Punkty przyznawane są za miejsca zdobyte w danych kategoriach. Klasyfikacja Pań obowiązuje podczas każdego rajdu, zaś do końcowego wyniku rocznego liczone są cztery najlepsze imprezy.



Start rajdu w centrum Mikołajek zaplanowano na najbliższy piątek na godzinę 16:00. Wcześniej, o godzinie 8:00 oraz 10:30 odbędą się odcinki treningowy i kwalifikacyjny. O 18:00 natomiast początek sportowej rywalizacji na torze Mikołajki Arena.

W najbliższą sobotę odbędzie się osiem odcinków specjalnych o długości ponad 112 kilometrów. Będą to dwukrotnie przejeżdżane "oesy" Paprotki, Stare Juchy, Olecko oraz widowiskowy Mikołajki Arena.

W niedzielę na zawodników czeka jeszcze kolejnych sześć odcinków specjalnych o długości blisko 88 kilometrów. Dwukrotnie rozgrywane "oesy" to: Gmina Mrągowo, Użranki oraz Mikołajki Max. Podczas niedzielnej rywalizacji, aż 45 procent trasy będą stanowiły odcinki specjalne!



Uroczyste zakończenie rajdu zaplanowano w niedzielę, a wjazd pierwszej załogi na metę zlokalizowaną w malowniczym centrum Mikołajek nastąpi o godz. 15:30.