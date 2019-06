W weekend rozpocznie się 76. Rajd Polski. W tym roku na trasach w Mikołajkach pojedzie ponad 100 załóg. Wśród nich będzie lider Mistrzostw Europy FIA Łukasz Habaj.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Łukasz Habaj wraz ze swoim pilotem Danielem Dymurskim prowadzi w klasyfikacji mistrzostw Europy po trzech rajdach. Polska załoga wyprzedza o punkt Brytyjczyka Chrisa Ingrama. Łukasz Habaj będzie starał się na polskich szutrach utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale jak zaznacza sam kierowca - łatwo nie będzie.

Najlepiej byłoby wygrać Rajd Polski. Wtedy bez względu na to, jaki wyniki osiągną moi główni konkurenci, ta przewaga się powiększy. To nie będzie jednak proste zadanie. Wszyscy mają podobny cel i dużą prędkość. Przyjeżdżają też zawodnicy, którzy nie jadą całego cyklu, a też są bardzo szybcy. Do tego jest też polska czołówka, która też na pewno będzie się liczyła w rywalizacji. Przed nami więc trudne zadanie, ale wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani - mówił Łukasz Habaj.

Polak jako lider Mistrzostw Europy wystartuje w Mikołajkach z numerem pierwszym. Jak sam przyznaje - ta jedynka na samochodzie nie jest powodem stresu.

Odbieram to jako powód do dumy i satysfakcji, a dodatkowo jest to motywacja do szybkiej jazdy. Jestem już doświadczonym zawodnikiem i wiem jak radzić sobie z presją tego typu, więc nie powoduje to żadnych negatywnych emocji. Wręcz przeciwnie - dobrze czuję się w tej roli - podkreśla Łukasz Habaj w rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM.

Start rajdu w centrum Mikołajek zaplanowano w piątek 28 czerwca na godzinę 16:00. Wcześniej kierowcy przejadą odcinek treningowy i kwalifikacyjny, a o 18:00 rozpocznie się na torze Mikołajki Arena pierwszy odcinek specjalny.

W sobotę w programie przewidziano osiem prób sportowych o długości ponad 112 km. Ostatniego dnia zawodów na kierowców czeka kolejnych sześć OS-ów o długości blisko 88 km. Uroczyste zakończenie rajdu zaplanowano w niedzielę na godz. 15:30. Meta została zlokalizowana w centrum Mikołajek. 15 odcinków specjalnych będzie liczyć ponad 200 km, natomiast cała trasa - 654 km.