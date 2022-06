Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) wygrali 78. Rajdu Polski, czwartej rundy mistrzostw Europy. Ostatnim polskim triumfatorem tej imprezy był w 2013 r. Kajetan Kajetanowicz.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Tomasz Waszczuk / PAP

16:56

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk triumfują!

15:04

Czołówka 78. Rajdu Polki pokonała drugi przejazd odcinka "Świętajno" - to 13, przedostatni odcinek specjalny tej imprezy. W klasyfikacji generalnej 10,5 sekundy przewagi nad Tomem Kristenssonem mają Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

14:15

13:44

Wyniki dwunastego odcinka.

13:34

Kłopoty załogi Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk na trasie 78. Rajdu Polski. Na mecie 12 odcinka specjalnego trzeba było udrożnić zapchaną chłodnicę. Do układu chłodzenia dostała się ziemia. Z maski rajdówki unosiła się para. Po kilku minutach Marczyk i Gospodarczyk ruszyli na start odcinka Świętajno. Tam rywalizacja rozpocznie się za kilka minut.

13:22

13:04

Po pierwszej pętli ostatniego dnia Rajdu Polski nasz dziennikarz Patryk Serwański rozmawiał z Miko Marczykiem, Grzegorzem Grzybem i Adrianem Chwietczukiem. Zobaczcie, jak sportowcy oceniali swoją jazdę.

Mikołaj Marczyk: Jestem dobrej myśli Michał Dukaczewski / RMF FM

Grzegorz Grzyb: Tempo jest naprawdę niezłe Michał Dukaczewski / RMF FM

Adrian Chwietczuk: Popełniłem błąd z wyborem opon Michał Dukaczewski / RMF FM

12:30

Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) jest nadal liderem Rajdu Polski, czwartej rundy mistrzostw Europy, po przejechaniu trzech porannych niedzielnych odcinków specjalnych. Do zakończenia zostały jeszcze trzy próby sportowe. Polak o 16,1 s wyprzedza Szweda Toma Kristennsona (Hyundai I20 Rally2), a trzeci Estończyk Ken Torn (Ford Fiesta Rally2) traci do lidera 27,4 s. Na czwartej pozycji ze stratą 33,8 s do Marczyka plasuje się lider mistrzostw Europy po trzech rundach Hiszpan Efren Llarena (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Ostatni poranny odcinek był zdradliwy, gdyż podczas zapoznania wyglądał zupełnie inaczej. Nie był to perfekcyjny przejazd, ale oczywiście staram się jechać jak najlepiej, bez popełniania błędów - powiedział Marczyk na mecie odcinka Miłki 1 (11,2 km), na którym uzyskał ósmy czas.

Start do ostatniego niedzielnego odcinka specjalnego Miłki 2 zaplanowano na godz. 16:08. Będzie to Power Stage, na którym można będzie zdobywać dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej ME.

12:03

Czas na aleję serwisową.

12:00

Trzy poranne odcinki specjalne już za uczestnikami 78. Rajdu Polski. Z przewagi Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka, która wynosiła dziś 22 sekundy, zostało 16 sekund. To wciąż sporo, ale drugi w klasyfikacji generalnej Tom Kristensson naciska na polską załogę. Pytanie czy taka spokojniejsza jazda Miko Marczyka to jest kwestia taktyki czy może są to jednak problemy z oponami - zastanawia się dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański. W czołowej dziesiątce rajdu cały czas utrzymują się Adrian Chwietczuk i Grzegorz Grzyb.

11:50

Wyniki jedenastego odcinka specjalnego.

10:48

Wyniki po dziesiątym odcinku.

09:09

Są już czasy po dziewiątym odcinku specjalnym - Mikołajki MAX. Miko Marczyk uzyskał najlepszy czas ex-aequo z Efrenem Llareną.

08:10

Plan ostatniego dnia Rajdu Polski.

Już o 8:20 zaplanowano pierwszy przejazd odcinka Mikołajki MAX. Następnie kierowcy pokonają odcinki Świętajno i Miłki, by po godz. 11 zameldować się po raz ostatni podczas rajdu w strefie serwisowej. Po południu dokończenie imprezy i przejazd trzech ostatnich odcinków - przy czym drugi przejazd OS-u Miłki będzie power stagem. Ceremonia mety jest zaplanowana na rynku w Mikołajkach o 17:45.

Po sobocie Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) liderem Rajdu Polski

Marczyk: To dla nas wspaniały dzień Michał Dukaczewski / RMF FM

Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) jest liderem Rajdu Polski, czwartej rundy mistrzostw Europy, po sobotnim etapie. Polak wygrał pięć z ośmiu rozegranych tego dnia odcinków specjalnych.

Drugi jest Szwed Tom Kristennson (Hyundai I20 Rally2) ze stratą 20,4 s, a trzeci Estończyk Ken Torn (Ford Fiesta Rally2) - strata 26,0 s.

Pecha miał prowadzący po porannych odcinkach wicelider klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy Hiszpan Nil Solans (Hyundai I20 Rally2). Na drugim popołudniowym OS-ie Solans wypadł z drogi i uszkodził zawieszenie. Kierowca wraz z pilotem naprawili samochód na trasie, zdołali nawet dojechać do mety, ale prace przy samochodzie zajęły im ponad 22 minuty i przestali się liczyć w walce o zwycięstwo.

Grzegorz Grzyb podsumowuje drugi dzień Rajdu Polski Michał Dukaczewski / RMF FM

Klasyfikacja generalna 78. Rajdu Polski po 8 odcinkach specjalnych:

1. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk - 55:36,8

2. Tom Kristensson/Andreas Johansson +20,4 sek.

3. Ken Torn/Kauri Pannas +26,0

4. Erfen Llarena/Sara Fernandez +26,3

5. Simone Tempestini/Sergiu Itu +31,3