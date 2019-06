Tomasz Kasperczyk i Damian Syty prowadzą po dwóch odcinkach specjalnych Rajdu Nadwiślańskiego, drugiej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Kacper Wróblewski / ORLEN Team / Facebook

Załoga jadąca Fordem Fiestą R5 wyprzedza o 1.6 sekundy Marcina Słobodziana i Kamila Kozdronia (Ford Fiesta R5). Trzecie miejsce zajmują Jakub Brzeziński i Dariusz Burkat (Ford Fiesta), którzy tracą do liderów już blisko 25 sekund.



Pierwszy odcinek - Urzędów - padł łupem Słobodziana, który zyskał na nim ogromną przewagę. Jednak druga próba zmieniła układ sił - tu zdecydowanie najszybszy był Kasperczyk.



Lider klasyfikacji generalnej RSMP, Miko Marczyk (Skoda Fabia R5) po drobnych problemach na pierwszym odcinku traci do czołówki ponad 40 sekund. Na tak krótkim rajdzie może to być dystans niemożliwy do odrobienia.



Do zakończenia pierwszej pętli Rajdu Nadwiślańskiego pozostał jeszcze OS Wilków, bardzo długi odcinek, który po dwóch przejazdach w może decydować o losach rywalizacji.



CZOŁÓWKA RAJDU NADWIŚLAŃSKIEGO PO OS2:

1. Kasperczyk / Syty Ford Fiesta R5

2. Słobodzian / Kozdroń FordFiesta R5 +1.6

3. Brzeziński / Burkat Ford Fiesta +24.9

4. Wróblewski / Szeja Hyundai i20 R5 +25.3

5. Lubiak / Borko Hyundai i20 R5 +26.1



Trasa tegorocznej imprezy została podzielona na sześć odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 110 km. Start honorowy odbył się wczoraj wieczorem w Puławach. Dziś rozgrywane są wszystkie odcinki specjalne. Na mecie w Puławach zwycięzcy pojawią się o godzinie 18.

Młodość może namieszać

W Puławach w samochodzie klasy R5 prezentuje się młody i utalentowany Kacper Wróblewski. Kierowca jest już po testach Hyundaia i20 R5. Zaraz po zapoznaniu z nowym autem, nie krył zachwytu.

Wrażenia są niesamowite! Auto jest bardzo szybkie w zakrętach. Bardzo dobrze hamuje i niesamowicie skręca. Na prostej odczucia są takie, że nie jest najszybsze, ale jak się popatrzy na licznik i telemetrię, to auto bardzo dobrze przyspiesza. Tylko zwyczajnie nie czuć tej prędkości - mówił RMF FM Kacper Wróblewski.



Kierowca podczas testów koncentrował się głównie na przyzwyczajeniu się do nowego samochodu i na nauce pracy gazem.

W samochodzie przednionapędowym, którym jeździłem wcześniej, ta praca gazem jest dużo mniejsza. W aucie R5 jednak otwarcie przepustnicy na różnych poziomach, powoduje spięcie dyferencjału i auto inaczej zachowuje się w zakrętach. Testy jednak były bardzo udane. Zrobiłem parę kilometrów, które pozwoliły mi poczuć wszystko w tym aucie i przyzwyczaić się do wszystkich przełączników - cieszy się Wróblewski.

