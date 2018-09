56 załóg z 18 krajów świata zgłosiło się do 75. Rajdu Polski: przedostatniej rundy rajdowych mistrzostw Europy i finałowej odsłony zmagań w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski! W Mikołajkach mogą rozstrzygnąć się losy rywalizacji o tytuł najlepszego kierowcy Europy i na pewno dowiemy się, kto w tym roku zostanie mistrzem Polski. Najpoważniejszymi kandydatami do tytułów są lider FIA ERC Aleksiej Łukjaniuk i zajmujący pierwsze miejsce w punktacji RSMP Jakub Brzeziński.

/ Fot. www.rajdpolski.pl / Marcin Kaliszka /

Cieszymy się, że Rajd Polski po raz 49. będzie częścią najstarszego cyklu rajdowego na świecie, czyli Rajdowych Mistrzostw Europy. Chciałbym jednak zapewnić wszystkich kibiców, że nie ustajemy w pracy, byśmy w Polsce mogli organizować rundy dwóch najważniejszych cykli rajdowych, czyli FIA ERC i WRC - tak jak w sezonach 2016 i 2017 - podkreśla prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora.

Z pierwszym numerem startowym do rywalizacji w PZM 75. Rajdzie Polski ruszą Aleksiej Łukjaniuk i jego pilot Aleksiej Arnautow (Ford Fiesta R5). Tych zawodników od zdobycia pierwszego w karierze tytułu Rajdowych Mistrzów Europy dzieli już tylko niewielki krok. W tym sezonie rosyjski duet triumfował już w trzech rundach europejskiego czempionatu: w szutrowym Rajdzie Azorów, a także w asfaltowych Rajdach Wysp Kanaryjskich i Rzymu. W sześciu dotychczas rozegranych rundach FIA ERC Łukjaniuk i Arnautow zgromadzili łącznie 149 punktów.

36 punktów tracą do nich wiceliderzy - bracia Bruno i Hugo Magalhaesowie (Skoda Fabia R5). Portugalczycy nie zdecydowali się jednak na udział w PZM 75. Rajdzie Polski, a to oznacza, że Łukjaniuk i Arnautow tytuł mogą świętować już w Polsce. Aby tak się stało, muszą na mazurskich odcinkach specjalnych wywalczyć co najmniej... jeden punkt.

W jednej rundzie FIA ERC załoga może zdobyć maksymalnie 39 punktów, a do końcowej klasyfikacji liczy się sześć najlepszych rezultatów.

Oprócz głównego kandydata do tytułu start w Mikołajkach anonsuje niemal cała czołówka mistrzostw Starego Kontynentu. Dla Aleksieja Łukjaniuka, a także wielu regularnych uczestników rund FIA ERC będzie to jednak pierwsza okazja do rywalizacji na szybkich szutrowych drogach województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród zawodników debiutujących w Rajdzie Polski są m.in. Nikołaj Griazin (Skoda Fabia R5, zwycięzca dwóch poprzednich imprez w kalendarzu RSMP: 27. Rajdu Rzeszowskiego i Rajdu Elektrenów), Jari Huttunen (Hyundai i20 R5, wicemistrz Europy juniorów z 2017 roku, objęty fabrycznym programem Hyundaia), Norbert Herczig (Skoda Fabia R5, wielokrotny mistrz Węgier), Fabian Kreim (Skoda Fabia R5, dwukrotny mistrz Niemiec), Chris Ingram (Skoda Fabia R5, mistrz Europy juniorów z 2017 roku) czy Paulo Nobre (Skoda Fabia R5, uczestnik 25 rund WRC).

W tym doborowym gronie prawdziwym weteranem Rajdu Polski jest Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5), dla którego będzie to już 15. start w tej imprezie. Kolejny raz na polskich oesach pojawi się również mistrz świata juniorów z sezonu 2016 Simone Tempestini. Pochodzący z Włoch kierowca w sezonach 2015 i 2016 wygrywał Rajd Polski w klasyfikacji Junior WRC, a w tym roku na mazurskie szutry wyruszy w tylnonapędowym Fiacie 124 Abarth.

PZM 75. Rajd Polski to także rywalizacja w cyklach młodzieżowych, czyli ERC Junior U28 oraz ERC Junior U27.

Pierwsze rozgrywki przeznaczone są dla kierowców w wieku do 28 lat, dysponujących samochodami R5. W tej kategorii warto odnotować debiut w rundzie mistrzostw Europy 22-letniego Mikołaja Marczyka (Skoda Fabia R5). Swój pierwszy w karierze start samochodem R5 na szutrze zaliczy utalentowany czeski kierowca Filip Mares (również Fabia R5). Łącznie w ERC Junior U28 zobaczymy osiem załóg, w tym Łukasza Pieniążka z Przemysławem Mazurem, którzy w tym sezonie skutecznie rywalizują w mistrzostwach świata (w kategorii WRC 2).

Z kolei w ERC Junior U27, czyli kategorii, w której ścigają się młodzi kierowcy w samochodach z napędem na jedną oś, zgłosiło się jedenastu zawodników z liderem tej klasyfikacji - Łotyszem Martinsem Sesksem (Opel Adam R2) - na czele.

Zawody na Mazurach zwieńczą ponadto tegoroczną batalię w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Przed finałową rundą tej rywalizacji liderami punktacji są Jakub Brzeziński i Kamil Kozdroń, którzy do tej pory zgromadzili 146 "oczek". Do zdobycia jest jeszcze 55 punktów, więc szanse na mistrzostwo Polski mają także Grzegorz Grzyb (118 punktów) i Mikołaj Marczyk (96 punktów).

Rywalizacja w PZM 75. Rajdzie Polski rozegra się na 15 odcinkach specjalnych o łącznej długości 214,92 km.

Klasyfikacja FIA ERC przed PZM 75. Rajdem Polski:



1. Aleksiej Łukjaniuk/Aleksiej Arnautow 149 pkt

2. Bruno Magalhaes/Hugo Magalhaes 113 pkt

3. Norbert Herczig/Ramon Ferencz 62 pkt

4. Fabian Kreim/Frank Christian 55 pkt

5. Simos Galatariotis/Ioannou Antonis 50 pkt

6. Nikołaj Griazin/Jarosław Fedorow 49 pkt

7. Grzegorz Grzyb/Jakub Wróbel 40 pkt

8. Jan Kopecky/Pavel Dresler 38 pkt

9. Chris Ingram/Ross Whittock 34 pkt

10. Giandomenico Basso/Moira Lucca 30 pkt

Ricardo Moura/Antonio Costa 30 pkt

Klasyfikacja RSMP przed PZM 75. Rajdem Polski:



1. Jakub Brzeziński/Kamil Kozdroń 146 pkt

2. Grzegorz Grzyb 118 pkt

3. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk 96 pkt

4. Tomasz Kasperczyk/Damian Syty 71 pkt

5. Dariusz Poloński/Łukasz Sitek 64 pkt

6. Marcin Słobodzian/Grzegorz Dachowski 53 pkt

7. Zbigniew Gabryś/Artur Natkaniec 48 pkt

8. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot 42 pkt

9. Łukasz Byśkiniewicz/Maciej Wisławski 42 pkt

10. Wojciech Chuchała/Sebastian Rozwadowski 21 pkt

Harmonogram PZM 75. Rajdu Polski:



Piątek, 21 września:



7:30 – odcinek testowy: Tałty (3,26 km)

10:00 – odcinek kwalifikacyjny: Tałty (3,26 km)

14:10 – wybór pozycji startowych (Plac Wolności, Mikołajki)

15:00 – ceremonia startu (Plac Wolności, Mikołajki)

17:00 – OS 1: Mikołajki Arena (2,5 km)



Sobota, 22 września (8 odcinków specjalnych, łącznie 114,52 km):



6:45 – serwis A: 15 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)

7:30 – OS 2: Paprotki (15,22 km)

9:05 – OS 3: Świętajno (19,60 km)

10:00 – OS 4: Stare Juchy (13,31 km)

11:30 – OS 5: Mikołajki Max (9,13 km)

12:00 – serwis B: 30 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)

13:00 – OS 6: Paprotki (15,22 km)

14:35 – OS 7: Świętajno (19,60 km)

15:30 – OS 8: Stare Juchy (13,31 km)

17:00 – OS 9: Mikołajki Max (9,13 km)

Flexi serwis C: 45 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)



Niedziela, 23 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 97,9 km):



6:45 – serwis D: 15 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)

8:05 – OS 10: Pozedrze (13,45 km)

9:10 – OS 11: Gołdap (19,9 km)

11:20 – OS 12: Baranowo (15,6 km)

12:10 – serwis E: 30 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)

13:45 – OS 13: Pozedrze (13,45 km)

14:50 – OS 14: Gołdap (19,9 km)

17:00 – OS 15: Baranowo (15,6 km)

17:40 – serwis F: 10 minut (Hotel Gołębiewski, Mikołajki)

18:20 – ceremonia mety (Plac Wolności, Mikołajki)