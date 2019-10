Za kierowcami rywalizującymi w Rajdzie Dolnośląskim- Hotel Zieleniec pierwsza sobotnia pętla, a w sumie 9 odcinków specjalnych. Fotel lidera po dzisiejszych 3-osach, odzyskał bardzo doświadczony Francuz Bryan Bouffier, który powiększył przewagę nad 2 Sylwestrem Płachytką i Marcinem Słobodzianem.

Francuz od pierwszego sobotniego OSu, na mokrym i śliskim asfalcie radzi sobie bardzo dobrze. Wygrał wszystkie trzy dzisiejsze próby. V-ce liderem rajdu został Sylwester Płachytka, który od początku dnia jedzie bardzo równo i skorzystał z problemów, jakie na 9 odcinku specjalnym miał Marcin Słobodzian. Ubiegłoroczny Mistrz Polski w klasie Open N na tej próbie stracił do liderującego Francuza, ponad 40 sek., co kosztowało go spadek w generalce na 3 lokatę.

Co raz lepiej radzi załoga Wróblewski/Spętany, która na 8 Osie wykręciła drugi czas. W klasyfikacji generalnej załoga Orlen Teamu zajmuje jednak nadal miejsce tuż za podium.

Piąty jest Łukasz Kotarba, który po problemach na wczorajszym odcinku testowym nie może złapać swojego rytmu. Wszyscy kierowcy mają problem z doborem odpowiednich ustawień i ogumienia. W Dusznikach Zdroju i okolicy wciąż mocno pada i asfalt w wielu miejscach jest bardzo śliski.

Kierowcy rywalizujący w 53 Rajdzie Dolnośląskim, mają dziś jeszcze do przejechania 6 osów.