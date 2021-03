Kolejne kraje idą za przykładem innych i wstrzymują szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Dzisiaj ze stosowania szczepioni brytyjsko-szwedzkiego koncernu zrezygnowali Niemcy, Włosi i Francuzi.

Szczepionka firmy AstraZeneca / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Po pojawiających się doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych po szczepieniach w Niemczech i innych krajach Europy, Instytutu Paula Ehrlicha uważa, że konieczne są dalsze badania.



Europejska Agencja Leków (EMA) zadecyduje natomiast, "czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki".



Kilka krajów zawiesiło szczepienia preparatem firmy AstraZeneca po zgłoszeniach, dotyczących skutków ubocznych. Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca. Jest to środek zapobiegawczy.

Wcześniej w Danii i Norwegii odkryto pojedyncze przypadki, w których po podaniu leku wystąpiły ciężkie zakrzepy krwi.

Włochy i Francja również rezygnują

Włoska Agencja Leków też zdecydowała o czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca.

W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji.

Włoska agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków w sprawie szczepionek AstraZeneca.

Tego samego oczekuje Francja, która również wstrzymuje używanie preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu.



Zawieszamy szczepienia tym preparatem do jutrzejszego popołudnia - oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron.



Jak dodał, na wskazówki Europejskiej Agencji Leków czeka do wtorkowego popołudnia.

WHO: Nie ma dowodów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła dziś, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko Covid-19 miały związek ze szczepionką - podaje Reuters.



W oświadczeniu przysłanym agencji odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.



Cytat Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dowodów, że incydenty zostały spowodowane przez szczepionkę. Ważne jest, by kampanie szczepień były kontynuowane, tak byśmy mogli ratować życie i powstrzymać ciężką chorobę powodowaną przez wirusa. - stwierdził rzecznik organizacji Christian Lindmeier

Jednocześnie Lindmeier podkreślił, że "jak tylko WHO osiągnie pełną wiedzę" na temat tych przypadków i jak tylko pojawią się informacje, które by zmieniły rekomendacje, zostanie to natychmiast zakomunikowane.



AstraZeneca uspokaja

Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała wczoraj po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw Covid-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.



Koncern przeanalizował 17 mln przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaczepione przeciw Covid-19 preparatem jego produkcji.

Cytat Dogłębna analiza (tych danych) nie wykazała, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich czy trombocytopenii niezależnie od grupy wiekowej, płci, partii podanej szczepionki czy kraju... - czytamy w oświadczeniu firmy AstraZeneca

Firma zajęła stanowisko w reakcji na wstrzymywanie przez coraz więcej krajów szczepień z użyciem jej preparatu.

Ten krok podjęły m.in. Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, a także dzisiaj - Włochy, Francja i Niemcy.

Już ponad 580 tys. Polaków zaszczepionych tym preparatem

W Polsce szczepionkę AstraZeneca podano 583 tys. osób. Korzyści są o wiele większe niż ryzyko jej nieprzyjęcia - powiedział dziś na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.



Jak dodał, odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych po podaniu preparatu AstryZeneki wynosi poniżej 4 promili.



Wskazał, że podawanie szczepionki AstryZeneki przeanalizował Urząd odpowiedzialny za rejestrację produktów leczniczych, który wydał komunikat niepotwierdzający relacji między podawaniem szczepionki AstryZeneki a niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.