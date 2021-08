Rada Medyczna dostała zielone światło, by przygotować wytyczne dotyczące możliwości przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Miałoby to dotyczyć tylko osób z niedoborem odporności.

(zdjęcie ilustracyjne) / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM



Podczas spotkania Rady Medycznej z premierem Mateuszem Morawickimi i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim rozmawiano o tym, kto będzie mógł się doszczepić trzecią dawką i od kiedy.

Rada Medyczna ma teraz ustalić szczegółowe kryteria, kto z powodu zaburzonej odporności powinien może przyjąć trzecią dawkę.

Niemal na pewno będą to osoby po przeszczepach.

Prawdopodobnie osoby z aktywną chorobą onkologiczną - w trakcie chemio- i radioterapii.

Rada Medyczna daje sobie na to - jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski - kilkanaście dni. Jak usłyszał, chodzi o to, by podawanie trzeciej dawki było możliwe już na początku września, zanim nadejdzie czwarta fala epidemii koronawirusa.

Dziennikarz RMF FM relacjonuje, że w szpitalnych oddziałach leżą zakażeni koronawirusem pacjenci, którzy są po dwóch dawkach szczepionki przeciw Covid-19. To właśnie osoby z problemem immunosupresji, ich organizmy nie zareagowały wystarczająco na szczepienie.

Nie jest jeszcze pewne, jaki rodzaj szczepionki ma być podawany jako trzecia dawka.

Prof. Pinkas: Im starsi Polacy, tym są lepiej zaszczepieni Piotr Szydłowski / RMF FM





Prognoza: Szczyt czwartej fali w Polsce pod koniec listopada. Ponad 30 tys. zakażeń dziennie

Dynamika zakażeń koronawirusem w Polsce jest obecnie bardzo zbliżona do tej sprzed roku - wynika z modelu przygotowywanego przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej.

W połowie września dzienna liczba zakażeń wyniesie prawdopodobnie 500-600 osób.

A pod koniec listopada może osiągnąć nawet ponad 30 tysięcy.

To będzie szczyt czwartej fali - powiedział prof. Tyll Krüger z Politechniki Wrocławskiej.

Z jego szacunków wynika, że w sumie w Polsce odporność na koronawirusa nabyło ok. 60 proc. ludzi - albo na skutek zakażeń lub dzięki szczepieniu. Nie wszystkie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy są w pełni zabezpieczone przed koronawirusem. Zapewne ok. 80 proc. z nich - ocenił. Jak wskazał, dużo zależy np. od ich stanu zdrowia.