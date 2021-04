Zaszczepienie wszystkich osób 60+ do końca kwietnia – o takim celu Narodowego Programu szczepień poinformował rządowy pełnomocnik ds.. szczepień, Michał Dworczyk. Jak dodał, wszystkie insynuacje, dotyczące przyspieszonych szczepień na Podkarpaciu są kłamstwem.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP



Wideo youtube

Nowym celem zaszczepienie do końca kwietnia wszystkich osób 60+

W najbliższych dwóch tygodniach, czyli w tym tygodniu i w kolejnym, trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek. To znaczy ponad milion szczepionek w tym tygodniu i ponad milion szczepionek w przyszłym tygodniu, które oczywiście na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - powiedział. To jest właśnie wyraz tego przyspieszenia - wskazał minister.

Jak dodał, celem Narodowego Programu Szczepień jest zaszczepienie do końca kwietnia wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Dlatego apelujemy do punktów szczepień, żeby przesuwały takie osoby z maja na terminy kwietniowe - mówił Dworczyk. Podkreślał, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że należy teraz zadbać o osoby powyżej 60. roku życia jako te, które są narażone na trudny przebieg Covid-19.

/ KPRM /



Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej, że 12 kwietnia rozpoczynają się zapisy osób urodzonych w 1962 roku, a każdego następnego dnia będzie dochodził kolejny, młodszy rocznik. To, że 13 kwietnia będą mogły zapisać się osoby, które urodziły się w 1963 roku, oczywiście nie oznacza, że tego dnia osoby urodzone w 1962 roku nie mogą się zapisywać - podkreślił.







Przyspieszone szczepienia na Podkarpaciu? Dworczyk odpiera zarzuty

Michał Dworczyk, odnosząc się do zarzutów o przyspieszonych szczepieniach w Rzeszowie zaapelował, żeby "nie wykorzystywać pandemii do prowadzenia bieżącej rozgrywki politycznej". Apeluję do polityków i obserwatorów - rozmawiając o NPS posługujmy się sprawdzonymi danymi i wypowiadajmy się w sposób przemyślany. Powinniśmy działać jak jedna drużyna, mamy jeden cel - zaszczepienie jak największej części populacji - mówił szef KPRM.



Zapewnił, że kwestia szybszych szczepień, ze względu na mające się odbyć w maju wybory na prezydenta Rzeszowa, jest kłamstwem.

/ KPRM /

Najbardziej "wyszczepionym" miastem w Polsce jest obecnie Rzeszów. Z rządowego raportu szczepień przeciwko Covid-19 wynika, że zaszczepiono tam do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys.

Części mediów donosiła, że w niektórych punktach szczepień łamane są zasady ustalone w ramach Narodowego Programu Szczepień - w dwóch punktach można otrzymać preparat bez rejestracji i skierowania.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że w czwartek i piątek przed jednym z punktów stały tłumy, w tym 20-, 30- i 40-latkowie bez skierowań na szczepienie. Podobne informacje podawała Wirtualna Polska. Portal podawał, że na szczepienia przyjeżdżali także ludzi z innych miejscowości, np. z Przemyśla.

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

"Uwaga! Szczepimy osoby 55+ BEZ REJESTRACJI! Dziś i jutro w godz. 8:00-21:00 w punkcie szczepień CM Medyk w C.H. Full Market przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie szczepimy osoby 55+. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji!" - czytamy w komunikacie placówki medycznej.