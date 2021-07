"Słowa Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka to jego prywatna opinia, absolutnie nie jest to głos ani naszego rządu, ani naszego obozu politycznego" - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, pytany o wypowiedź RPD dot. szczepienia dzieci przeciw Covid-19.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak / Mateusz Marek / PAP/EPA

Chodzi o słowa Mikołaja Pawlaka, które padły w poniedziałek podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu. Jak podała Wirtualna Polska, Pawlak postawił w dyskusji na temat szczepienia dzieci przeciw Covid-19 skierowane do naukowców pytanie: "Czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie z udziałem dzieci, bo de facto jesteśmy w fazie eksperymentu?".

Jesteśmy po trzeciej fazie badań klinicznych. To, co mamy (szczepionki - przyp. RMF FM), jest udowodnione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa - odpowiedział mu prof. Andrzej Horban.

"Komuś może zależeć na tym, żeby szczepionek nie używać"

O te słowa premier był pytany przez dziennikarzy w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie). Wśród wielu głosów padają także również bardzo radykalne, ale absolutnie nie jest to głos naszego rządu, nie jest to głos naszego obozu politycznego; jest to prywatna opinia pana, który pełni dzisiaj ważną funkcję - oświadczył Mateusz Morawiecki. Ja się z tymi słowami zdecydowanie nie zgadzam i rząd PiS się z tymi słowami nie zgadza - podkreślił.

Zauważył jednocześnie, że "tak jak w społeczeństwie polskim, tak i w naszym obozie politycznym znajdują się osoby, które mają bardzo ostre, radykalne poglądy dotyczące szczepienia - tu i teraz, natychmiast, wszystkich - a także takie, które są zdecydowanymi przeciwnikami szczepień".

Miejmy z tyłu głowy, że komuś może zależeć na tym, żeby tych szczepionek nie używać, na tym, żeby była czwarta, potężna fala (pandemii) w Europie, w Polsce - podkreślił premier.

Należy się szczepić i to zachęcam jak najszybciej, bo ryzyko nadejścia 4 fali jest naprawdę spore. Mamy szansę jej uniknąć - wystarczy, że jeszcze kilka milionów osób się zapisze i zaszczepi - dodał szef rządu. Zapewnił, że "mamy wystarczająco szczepionek i wystarczająco wolnych terminów".

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 32,4 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 15,9 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 413 199 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 15 907 199 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 240 627.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.