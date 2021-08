Zaledwie 2 procent nastolatków w wieku szkolnym zostało zaszczepionych przeciwko Covid-19 - alarmują lekarze. Ich zdaniem, tak niski wynik przełoży się na siłę czwartej fali, która rozpocznie się jesienią.

Zdjęcie ilustracyjne / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Czwarta fala, wydaje się, w sposób znaczący większy dotknie populacji dzieci i młodzieży - mówił dyrektor ds. medycznych stołecznego Szpitala Praskiego dr Igor Radziewicz.

Radziewicz tłumaczy, że przyczyny są dwie: wirus, który zmutował i jego aktualne odmiany w większym stopniu niż poprzednie zakażają dzieci i młodzież oraz niewielka wyszczepialność wśród młodzieży.

Od września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. I to ponownie szkoły mogą się przyczynić do wzrostu zakażeń: Będą miejscem transmisji wirusa i będzie znowu dyskusja czy niezaszczepieni członkowie rodziny z różnych powodów będą się zarażali od dzieci przynoszących infekcję ze szkół. To jest pewne - podkreślił dyrektor.

W szkołach informacje o szczepieniu przeciw Covid-19

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska podkreśla, że jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne - rekomendacje dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw Covid-19, a akcja informacyjna została powtórzona 18 sierpnia.

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem Covid-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły - zapowiedziała. Szkolne programy mają być monitorowane przez kuratorów.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków - zapowiedziała Ostrowska.

Szczepienia przeciw Covid-19 dla młodzieży 12+

Młodzież w wieku 12-15 lat może szczepić na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. W sumie w Polsce jest 2,58 mln uczniów w wieku 12-18 lat.

Nastolatka na szczepienia można zarejestrować od dziś przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie zaleca, by na razie wstrzymać się ze szczepieniami nieletnich.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła pod koniec maja. Szczepienie w tej grupie wiekowej rekomendowała również Rada Medyczna przy premierze.