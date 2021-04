„Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie” – zapewnia Michał Dworczyk. W mediach pojawiły się informacje, że w pewnych miastach tempo szczepień jest zaskakująco szybkie, chodzi m.in. o Rzeszów, gdzie – jak zauważa opozycja, dopatrując się w tej kwestii powodu przyspieszenia szczepień – niedługo mają odbyć się wybory na prezydenta miasta. Jak zapowiedział rządowy pełnomocnik ds.. szczepień, ta kwestia ma zostać poruszona podczas dzisiejszej konferencji. Jak potwierdził Dworczyk w rozmowie z TVP, odbędzie się dzisiaj w południe.

Najbardziej "wyszczepionym" miastem w Polsce jest obecnie Rzeszów. Z rządowego raportu szczepień przeciwko Covid-19 wynika, że zaszczepiono tam do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys.

Części mediów donosiła, że w niektórych punktach szczepień łamane są zasady ustalone w ramach Narodowego Programu Szczepień - w dwóch punktach można otrzymać preparat bez rejestracji i skierowania.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że w czwartek i piątek przed jednym z punktów stały tłumy, w tym 20-, 30- i 40-latkowie bez skierowań na szczepienie. Podobne informacje podawała Wirtualna Polska. Portal podawał, że na szczepienia przyjeżdżali także ludzi z innych miejscowości, np. z Przemyśla.

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

"Uwaga! Szczepimy osoby 55+ BEZ REJESTRACJI! Dziś i jutro w godz. 8:00-21:00 w punkcie szczepień CM Medyk w C.H. Full Market przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie szczepimy osoby 55+. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji!" - czytamy w komunikacie placówki medycznej.

Cześć polityków opozycji zwracało w mediach uwagę, że duża liczba szczepień w Rzeszowie może mieć związek z wyborami prezydenta tego miasta, które odbyć się mają 9 maja . Pisał o tym w weekend na Twitterze m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. "Panie Premierze @MorawieckiM czy to szczepionka wyborcza? W #Rzeszów zaczepiono ok 63% populacji. Średnia dla 20 największych miast w Polsce to ok 27%, #Katowice 39%, #Poznań 36%, #Lublin 34%. #Wrocław 26,88% Tym czasem w #Bogatynia po raz czwarty przesunięto wybory na Burmistrza" - napisał polityk.

Dworczyk odpiera zarzuty. W południe konferencja prasowa

Michał Dworczyk zapytany we wtorek w TVP czy to prawda, że na Podkarpaciu można się szczepić przeciw Covid-19 bez wcześniejszych zapisów, zapewnił, że nie. To nie jest prawda, a propos tego, że najszybciej odbywają się szczepienia w Rzeszowie, tudzież jest największy procent mieszkańców Rzeszowa zaszczepionych w porównaniu do innych miast wojewódzkich. To nie jest prawda. Opublikowaliśmy wczoraj taką tabelę, która pokazuje, że jeśli chodzi o procent osób zaszczepionych, to Podkarpacie absolutnie nie odbiega od procentu osób zaszczepionych w innych województwach, jest mniej więcej w połowie stawki - powiedział.

Ocenił, że w sprawie szczepień w Rzeszowie mieliśmy do czynienia z kolejnym przykładem "upolityczniania i opowiadania niestworzonych historii" w związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami prezydenta tego miasta.

To są bzdury. Fakty są takie, że na Podkarpaciu odbywają się szczepienia w podobnym tempie jak w innych województwach - podkreślił. Dopytywany o tę kwestię Dworczyk odparł, że "tłumaczyliśmy już tę kwestię, dzisiaj jeszcze w południe na konferencji będziemy szczegółowo ją omawiać".