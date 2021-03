Od czwartku na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby mające powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal do Narodowego Programu Szczepień mogą zgłaszać się również seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili. Dziś ruszają także szczepienia żołnierzy.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce w grudniu 2020 roku / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19?

Zapisać się na szczepienie można na cztery sposoby.

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989.

Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.



Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.



Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.



Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.



"Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień" - zaznaczono.



Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie

Szczepienia żołnierzy

W czwartek w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zaszczepieni przeciw Covid-19 zostaną także żołnierze. Resort obrony poinformował, że przyjmą oni preparat firmy AstraZeneca.



MON przekazało, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych armii.



Ministerstwo uruchomiło do tej pory 36 wojskowych podmiotów leczniczych, gdzie odbywają się szczepienia cywilów przeciwko Covid-19. Są to m.in. szpitale w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie oraz szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przy ul. Szaserów.

Bilans szczepień przeciw Covid-19 w Polsce

Według danych resortu zdrowia do środy 1,8 mln osób otrzymało w Polsce dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19, a jedną - ponad 3,3 mln. W sumie w całym kraju podano już 5 193 835 dawek.



Po iniekcjach zgłoszono 5189 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.



Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano w sumie 6335 dawek.



Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika także, że do naszego kraju trafiło łącznie 6 510 680 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono 5 403 630 dawek.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce, zakażenie potwierdzono u 2 120 671 osób, z których 50 340 zmarło.