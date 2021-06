​O godz. 12:30 w KPRM odbędzie się konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Dotyczyć będzie ona kwestii szczepień dzieci. Transmisję z konferencji będziecie mogli oglądać na RMF24.pl.

Jak przekazał szef KPRM, konferencja będzie dotyczyła kwestii związanych ze szczepieniami dzieci między 12. a 15. rokiem życia.





Jak dowiedział się nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, na konferencji zostanie ogłoszone, że szkoły będą mogły organizować szczepienia dzieci jeszcze przed wakacjami. Otwarcie zapisów dla najmłodszych będzie uzależnione od dostępności szczepionki Pfizera. Dopiero po rozdysponowaniu szczepionek z ostatniej dostawy będzie wiadomo czy już z tej puli uda się szczepić dzieci w wieku 12-15 lat, a wiec do połowy czerwca. Priorytetem niezmiennie są osoby najstarsze.

Zapisy dla dzieci mają być prowadzone na dwa sposoby. Indywidualnie - przez rządowy system rejestracji - tak jak dla 16- i 17-latków. I drugi - przez szkołę. To dyrektorzy zbiorą zgody od rodziców i będą mogli zamówić pulę szczepionek, by zorganizować szczepienia jednego dnia w gabinecie lekarskim, a nawet na szkolnym boisku.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" - napisano.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.