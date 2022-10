W pierwszej połowie nowego tygodnia lekarze z ministerialnego zespołu do spraw szczepień wydadzą stanowisko w sprawie dwóch nowych szczepionek przeciwko Covid-19 dla dzieci - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o preparaty dla dzieci, które skończyły sześć miesięcy. Dzieci z tej grupy do tej pory nie miały prawa do ani jednej dawki preparatu.