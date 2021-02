Ważna wiadomość dla nauczycieli. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Rada Medyczna przy premierze pozytywnie zaopiniowała stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. Oznacza to, że od poniedziałku na szczepienia przeciw Covid-19 będą mogli zapisywać się także nauczyciele do 65. roku życia. Dotychczas byli to nauczyciele do 60. roku życia. Dziś ruszyły szczepienia tej grupy zawodowej.

