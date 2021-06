Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących przymusowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen i spoza Unii Europejskiej. Chodzi o zdjęcie kwarantanny z dzieci do 12 roku życia, które podróżują z zaszczepionymi rodzicami lub opiekunami.

Przepisy ws. kwarantanny trzeba było zmienić kilka godzin po opublikowaniu ostatniego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Przepisy trzeba było zmienić kilka godzin po opublikowaniu ostatniego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.



Cały ciężar związany z procedurą spadał m.in. na przedstawicieli straży granicznej. Chodzi m.in. o kierowanie na kwarantannę pasażerów prosto z lotnisk. Również sanepid miał poważny problem z interpretacją zapisów. Czy dzieci mają być kierowane na kwarantannę, czy też nie.



Jeszcze w środę MZ zapewniało, że dzieci zaszczepionych osób przylatujących np. z Wielkiej Brytanii są zwolnione z kwarantanny. Jednak w poprzedniej wersji rozporządzenia został zapis, że dotyczy to tylko wewnętrznej granicy UE. A to oznacza, że dzieci - jak i rodzice - musiałyby trafiać na kwarantannę. Przepisy mają więc zostać doprecyzowane. Ma się to stać w piątek - zapewnia MZ.







Od środy siedmiodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii

Przyjeżdżający do Polski z Wielkiej Brytanii będą podlegali obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie, z której zwalniać będzie tylko negatywny wynik testu wykonywanego nie wcześniej niż po tygodniu - wynikało z opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu Rady Ministrów.



Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 czerwca 2021 r.



Dodatkowe restrykcje dotykać miały nie tylko - jak do tej pory - osoby przybywające z Indii, Brazylii czy Republiki Południowej Afryki, ale także ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.



"Podjęte decyzje w sprawie kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii mają zmniejszyć ryzyko transmisji wariantu delta koronawirusa z zagrożonego obszaru oraz zadbać o obywateli naszego kraju i ich bezpieczeństwo" - zaznaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



Od czasu pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, wykryto kilka jego wariantów genetycznych. Wariant delta pierwszy raz zidentyfikowano w Indiach w październiku 2020 r. i oznaczono go jako wariant wzbudzający obawy Światowej Organizacji Zdrowia.



W Europie m.in. Wielka Brytania zanotowała duży wzrost liczby nowych infekcji wariantem delta. Liczba zakażeń rośnie również m.in. w Rosji.