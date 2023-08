Do końca sierpnia Europejska Agencja Leków wyda decyzję w sprawie dopuszczenia do użytku nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi - dowiedział się nasz dziennikarz. Będzie to preparat dopasowany do wariantu XBB 1.5, czyli do mutacji Kraken.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak ustaliłem nasz reporter, dorośli w Polsce mogą uzyskać prawo do tej szczepionki we wrześniu, a dzieci w październiku. Z informacji, jakie nasz dziennikarz uzyskał w resorcie zdrowia wynika, że Ministerstwo Zdrowia planuje dopasować się do rekomendacji, jakie wyda w tej sprawie Europejska Agencja Leków (EMA). Najnowsze dane wskazują, że liczba zakażeń koronawirusem jest najniższa od początku pandemii. Przedwczoraj w całej Polsce potwierdzono dokładnie jedno zakażenie koronawirusem na prawie tysiąc wykonanych testów. Wczoraj to były dwa przypadku w całym kraju. To potwierdza, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wraz z początkiem lipca wydarzyło się w bezpiecznym terminie. Ma to związek z klimatem, wilgotnością powietrza, nasłonecznieniem, są badania prowadzone także w Polsce, które pokazują, jak ryzyko zakażenia Covid-19 jest uzależnione od pogody - komentował w rozmowie z RMF FM krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Jarosław Pinkas. Jednak musimy pamiętać, że koronawirus jest z nami, jesień na pewno będzie trudniejsza. Nie jesteśmy niestety dobrze zaszczepieni - dodaje. Wczoraj po szczepionkę przeciwko koronawirusowi w całej Polsce nie zgłosiła się ani jedna osoba. Obecnie jednego dnia średnio preparat przeciwko koronawirusowi przyjmuje od kilkunastu do czterdziestu-pięćdziesięciu osób. Lekarze zachęcają, by przyjąć kolejną dawkę przed jesiennym sezonem infekcyjnym. Obecnie prawo do piątej dawki szczepionki, czyli trzeciej dawki przypominającej, mają osoby w wieku 60+, pracownicy ochrony zdrowia oraz pacjenci z obniżoną odpornością, wśród nich dializowani z powodu choroby nerek oraz osoby po przeszczepach przyjmujące leki immunosupresyjne. Zobacz również: Do kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

