11:05 ZTM przypomina o zmianach w komunikacji miejskiej

W związku z wizytą prezydenta Bidena część linii kursuje na trasach zmienionych przez cały wtorek. Kursowanie tramwajowej linii nr 13 zostaje zawieszone - przypomina Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 178 - wszystkie autobusy kursują na trasie Skorosze - Rondo Daszyńskiego(bez wjazdu do centrum). 518 - wszystkie kursy z Nowodworów dojeżdżają tylko do stacji metra Marymont. 521 - wszystkie autobusy kursują na trasie skróconej: Wiatraczna - Falenica (zawieszenie kursów do Szczęśliwic) a 117 i 507 - od Ronda Waszyngtona (w kierunku centrum) skierowane zostały do stacji metra Stadion Narodowy.

"Nad bezpiecznym i sprawnym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej czuwają instruktorzy Nadzoru Ruchu (w sumie ponad 60 posterunków) oraz informatorzy, rozstawieni w rejonie, gdzie spodziewane utrudnienia będą największe" - poinformował ZTM.

Stołeczny ratusz apeluje, by korzystać z komunikacji szynowej: metra i pociągów. Na czas wizyty prezydenta Joe Bidena wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

10:58 Amerykańska kawalkada około godz. 12 wyjedzie na ulice Warszawy

Amerykańska kawalkada - ponad 20 aut z limuzynami Cadillac One - ma około południa wyjechać na ulice Warszawy.

Pierwsze samochody wyjadą dokładnie minutę przed Joe Bidenem. Kierowcy sprawdzą czy wszystko na trasie jest w porządku i dopiero po ich potwierdzeniu ruszy limuzyna amerykańskiego prezydenta. Tuż przed nią przejadą auta, które mogą usunąć z drogi to, co mogłoby przeszkodzić w podróży.

Dalej jechać będą dwa albo trzy opancerzone samochody, a w jednym z nich - ze względów bezpieczeństwa nie wiadomo, w którym - będzie Joe Biden. Kolejnymi autami jechać będzie bezpośrednia ochrona prezydenta - agenci Secret Service m.in. w kamizelkach kuloodpornych z długą bronią. Będzie też samochód prasowy i specjalna półciężarówka, która reagowałaby w przypadku użycia broni biologicznej i chemicznej.

Przejazd tej kawalkady przez centrum Warszawy, podobnie jak wczoraj wieczorem, ma być rekordowy szybki.

10:46 Gen. Janicki komentuje działania służb USA

Majstersztyk, profesjonalizm w pełnym tego słowa znaczeniu. Czapki z głów wobec moich kolegów z Secret Service - tak o organizacji i zabezpieczaniu wczorajszej wizyty Joe Bidena w Kijowie mówił Radiu RMF24 były szef Biura Ochrony Rządu, generał Marian Janicki. Nie pamiętam, żeby urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych wylądował w innym państwie, innym samolotem, niż ten słynny Air Force One 747 i nie pamiętam, żeby poruszał się innym samochodem, niż tzw. "Bestią" - zaznaczał.

10:31 Minister obrony Ukrainy o wizycie Bidena w Warszawie

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie to sygnał, że wolny świat nie godzi się na narzucanie agresji wojskowej i siły jako sposobu uprawiania polityki międzynarodowej - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Zdaniem ukraińskiego polityka, działania Rosji powinny być potępiane i karane. Agresorzy i terroryści zostaną odparci i będą pociągnięci do odpowiedzialności - zapewnił. Minister wyraził też przekonanie, że wizyta prezydenta Bidena w Warszawie i Kijowie wzmocni dynamikę procesu przekazywania Ukrainie uzbrojenia, koniecznego do zwycięstwa w wojnie z Rosją.

10:19 Dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska przed hotelem Marriott

Hotel Marriott w Warszawie. To tu wypoczywa prezydent Biden

Utrudnienia w Warszawie m.in. w okolicach hotelu Marriott

10:07 Orędzie Władimira Putina

Wiele osób oczekuje na popołudniowe wystąpienie Joe Bidena w Polsce. Tymczasem przed chwilą orędzie o stanie państwa rozpoczął Władimir Putin. Śledzimy je w osobnej relacji.

09:57 Oczekiwanie na wystąpienie Bidena

Pierwsze spotkanie za nami. Czekamy na kolejne - tak mówią ci, którzy witali wczoraj późnym wieczorem Joe Bidena przed hotelem Marriott w Warszawie. Podkreślali, że czekają teraz na popołudniowe przemówienie amerykańskiego przywódcy i jego efekty. Biden o godz. 17:30 ma wystąpić w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Chciałabym usłyszeć wsparcie ze strony Bidena. Będzie to ciekawe przemówienie do Polaków i Ukraińców - powiedziała dziennikarzowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi jedna z kobiet.

09:30 Hotel Marriot najważniejszym miejscem w Polsce

Najważniejsze miejsce w Polsce to w tej chwili to hotel Marriott, w którym od prawie 10 godzin jest prezydent USA Joe Biden. To najbardziej strzeżony hotel w kraju, a może i na świecie. Na miejscu, widać mnóstwo służb - od policji, przez służbę ochrony państwa, po amerykańskich agentów Secret Service, czyli ścisłą ochronę prezydenta USA. Hotel z każdej strony ogrodzony jest barierkami. Przed wejściem stoi także ogromny namiot, w którym służby sprawdzają każdego wchodzącego gościa - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska.

Po godzinie 12 prezydent Biden i jego współpracownicy udadzą się z hotelu do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Duda. Wtedy ruchu wyłączę zostaną Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat oraz Krakowskie Przedmieście.