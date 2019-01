Niesamowity sukces spontanicznej akcji zorganizowanej przez jedną z internautek na Facebooku. ​Patrycja Krzymińska, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, postanowiła zorganizować zbiórkę na WOŚP. Hasło zbiórki: "Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP".



Patrycja Krzymińska początkowo liczyła na to, że uda jej się zebrać tysiąc złotych. Zaangażowanie internautów przeszło jednak jej najśmielsze oczekiwania. Do wtorku do godz. 11:18 internauci przekazali już ponad 4 mln 970 tys. złotych. Puszka tak zapchana, że ledwo wcisnęłam moje 5 groszy! To jest nieprawdopodobne, ale dzieje się!! - napisała jedna z internautek. Ta puszka nie ma brzegu. Dziękuję - napisała inna internautka

>>>TUTAJ ZNAJDZIECIE LINK DO ZBIÓRKI<<<





W niedzielę, 13 stycznia, wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w zeszły poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

W sobotę odbył się pogrzeb prezydenta Gdańska. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.