07:12

W podwrocławskiej miejscowości Łany przez ostatnie godziny poziom wody w Odrze podniósł się o niespełna pół metra. Jak relacjonuje reporterka RMF FM Anna Zakrzewska, woda na szczęście nie dochodzi do korony wałów, ale przez całą noc mieszkańcy doglądali, jak te wały wyglądają, czy są one szczelne. Nasza dziennikarka podkreśla, że to taki obywatelski zryw - mieszkańcy chodzili z latarkami, patrzyli, czy nie zalewa i wałów, i domostw.





W 1997 roku w Łanach doszło do podobnego zrywu obywatelskiego - to tu mieszkańcy nie chcieli doprowadzić do wysadzenia przez saperów wałów, nie chcieli, by ich domostwa zostały poświęcone celem ratowania Wrocławia. Mieszkańcy podkreślają, że te doświadczenia przekładają się na to, jaka dziś jest atmosfera, czyli chęci zrobienia wszystkiego, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła.

To nie koniec walki, dlatego że czekaliśmy na tę pierwszą falę i kluczowe było to, jak ona będzie wysoka, czy się potwierdzą te wszystkie wyliczenia i tu póki co wygraliśmy. Cała prewencja się sprawdziła, natomiast w tej chwili kluczowe będą kolejne dni i obserwacje, czy gdzieś nie ma jakichś przesiąków, czy gdzieś ta woda się przedostaje, ale myślę, że nie - powiedział w rozmowie z RMF FM pan Piotr, który koordynował nocną pracę mieszkańców.

Na pytanie Anny Zakrzewskiej, czy coś jeszcze można zrobić, żeby pomóc mieszkańcom Łanów, pan Piotr odparł, że są bardzo dobrze przygotowani i zabezpieczeni. W związku z tym mamy wszystko i myślę, że jest bardzo wiele innych miejsc w okolicy, które potrzebują większej pomocy - podkreślił.

07:05

Poziom rzek we Wrocławiu jest stabilny, ale sytuacja może się zmieniać. Zrzuty wody są pod kontrolą - uspokajają urzędnicy. Poziom Odry osiągnął zapowiadany na dziś maksymalny poziom. W nocy do Wrocławia dotarła fala kulminacyjna.

Jak poinformował reporter RMF FM Beniamin Piłat, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w Trestnie, czyli ostatniej stacji pomiarowej na Odrze przed Wrocławiem, woda osiągnie dziś maksymalnie 630 centymetrów. Tak się właśnie stało. Jak przekazuje wrocławski ratusz, fala kulminacyjna dotarła w nocy do miasta. Poziom wody wynosił wtedy ok. 6 metrów, a najczarniejszy scenariusz zakładał aż 7,5.

Ważną kwestią dla mieszkańców jest teraz praca oczyszczalni ścieków oraz praca sieci wodociągowej. Miasto monitoruje wodę w stacji produkcji wody, aby upewnić się, że jest bezpieczna do picia. Jeśli parametry wody będą nieodpowiednie, mieszkańcy zostaną poinformowani.

07:00

O godz. 7:00 premier Donald Tusk weźmie udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Na spotkaniach omawiana jest bieżąca sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce.

06:50

W Budapeszcie dobiegają końca przygotowania na nadejście fali kulminacyjnej na Dunaju. Na zachodzie Węgier kilka miejscowości powódź odcięła od świata. Władze zapewniają, że są gotowe stawić czoło żywiołowi.

06:45

Strwiąż na wysokości Krościenka, Biała, Soła, Dunajec, Biała Lądecka - to między innymi one znalazły się na liście 22 rzek o najwyższym potencjale powodziowym w Polsce. Spis stworzyli naukowcy z Komitetu Gospodarki Wodnej PAN na podstawie danych sięgających 1950 roku. Czy ta lista pomoże uniknąć tragicznych powodzi w przyszłości?

06:35