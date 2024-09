10:12

Komenda Główna Policji przekazała w sobotę, że doszło do kolejnego przypadku kradzieży mienia na terenie powodziowym. Kradzież zgłosiła mieszkanka Kłodzka (woj. dolnośląskie), która wystawiła na zewnątrz na czas obsuszania 6 kamer monitoringu i również inny sprzęt. Wartość strat to 5 tys. zł - przekazał I Zastępca Komendanta Głównego Policji Roman Kuster.

Uspokoił jednak, że funkcjonariusze zatrzymali już 42-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Sprzęt został odzyskany i sprawca z pewnością trafi przed oblicze Temidy i myślę, że również w bardzo szybkim tempie zostanie rozliczony tak jak poprzedni amatorzy obcego mienia - zapewnił policjant.

10:05

Działamy w warunkach kryzysowych nad odtworzeniem funkcjonalności bytowych - ocenił w sobotę nadbryg. Michał Kamieniecki, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe w Stroniu Śląskim i w Lądku-Zdroju.

Efektem zakończenia naszych działań, żeby to było jasne, będzie to, że będziecie mogli dojechać do swoich mieszkań, natomiast drogi nie będą wyglądały tak jak przed katastrofą - mówił Kamieniecki, zwracając się do mieszkańców miast, gdzie odpowiada za zarządzanie kryzysowe.

Poinformował też, że do większości obiektów będzie doprowadzone zasilanie energii elektrycznej, a tam gdzie się to nie uda, dostęp do prądu zapewniony będzie dzięki agregatom. Podobnie woda bieżąca będzie przywrócona, a tam gdzie się tego nie uda zrobić, będzie zapewniony system dystrybucji wody.

Nie wszyscy będą mogli wrócić do domu, ale wszyscy będą mieli gdzie mieszkać - zapewnił. Chciałem, żeby to wybrzmiało, bo zakończy się w pewnym momencie etap kryzysowy, a po tym etapie, a w zasadzie równolegle, zaczyna się etap odbudowy. I on mam nadzieję będzie równie sprawnie przeprowadzony - dodał.

10:00

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń poinformował w sobotę, że wstępne straty wskutek powodzi w woj. dolnośląskim szacowane są na 3 mld 655 mln zł. Zaznaczył, że dane te nie są ostateczne, bo część powiatów nadal walczy z żywiołem. Dane te obejmują 25 powiatów i dwa miasta na prawach powiatu.

09:54

Wojewoda lubuski Marek Cebula przedstawił podczas sobotniego posiedzenia sztabu kryzysowego raport strat ze Szprotawy, który otrzymał w piątek w godzinach wieczornych.

W Szprotawie, gdzie przeszła już fala powodziowa, zostało zalanych 11 budynków gospodarczych, 60 mieszkalnych, 12 przepompowni, 14 dróg, 3 zabytkowe mosty, 5 placów zabaw, 3 przystanie i jeden park - wyliczał wojewoda lubuski.

Te straty są spowodowane także podnoszeniem się wód gruntowych, to nie jest skutek jakiegoś masywnego przelania wody, ale też zniszczenia wynikające z wysokich wód gruntowych i zalania piwnic. To też są oczywiście straty powodziowe - mówił Donald Tusk.

09:35

"Potrzeba spokoju i organizacji. Żeby nie było sytuacji, gdzie na głowę zwalają się nam setki czy tysiące osób, które nie są przygotowane do niesienia pomocy" - mówił w RMF FM brygadier Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, odnosząc się do sytuacji na terenach dotkniętych powodzią. "Niesienie pomocy, która jest niezorganizowana, prowadzi do chaosu" - dodał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

09:30

Sytuacja wymaga - w niektórych aspektach - nadzwyczajnych regulacji. Chcę, żebyśmy na wtorek na posiedzenie rządu mieli przygotowane propozycje ustawowe i uruchomili najszybszą możliwą ścieżkę - zapowiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu we Wrocławiu.

09:20

Lubuskie przygotowuje się na nadejście wysokiej fali. Przyjmiemy każdą ilość worków z piaskiem - powiedział na posiedzeniu sztabu wojewoda lubuski Marek Cebula.

Przekazał, że w Lubuskiem trwają intensywne prace na wałach związane z budowaniem umocnień i foliowaniem. Wały są w stanie takim, że wymagają jeszcze wzmocnienia - dodał wojewoda.

09:10

Drogi wodne w woj. zachodniopomorskim od poniedziałku będą zamknięte dla żeglugi - przekazała w sobotę prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska podczas sztabu kryzysowego.

Jak dodała, razem z wojskiem dokonano pełnej inspekcji wałów przeciwpowodziowych na granicznym odcinku rzeki Odry. To jest obszar, który jest w pierwszym miejscu narażony na przejście fali powodziowej. Nie ma sygnałów, żeby coś było nie w porządku, wszystko jest przygotowane - zaznaczyła prezes Wód Polskich.

09:05

Przesuwamy siły i środki na województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Raporty, które odebrałem od komendantów wojewódzkich, nie mówią jednak o wielkim zagrożeniu - powiedział komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Odsyłamy siły z Zachodniopomorskiego, które były wcześniej w innych województwach i podmieniamy je siłami z woj. małopolskiego, śląskiego i innych lokalizacji w kraju - dodał komendant.

Feltynowski jako duży problem wskazał zapewnienie Głuchołazom wody pitnej. Dostarczono tam dziewięć "systemów do wody pitnej", która jest zdatna do spożycia dopiero po przegotowaniu. Trwa dalsze udrażnianie dróg, żebyśmy mogli wprowadzać normalne funkcjonowanie tego miasta - przekazał.

09:00

Władze Kłodzka zachęcają mieszkańców do szczepień przeciw tężcowi. Są one bezpłatne dla powodzian - relacjonuje Michał Radkowski, reporter RMF FM.

Tężec to poważna choroba zagrażająca życiu. Wystarczy niewielka rana i kontakt z wodą powodziową. Dlatego narażone są na nią szczególnie osoby porządkujące teren po przejściu żywiołu.

08:52

Prawdopodobnie dzisiaj otworzymy jeden tor linii kolejowej Nysa - Prudnik - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że w ciągu kilkunastu godzin powinien zostać wprowadzony ruch wahadłowy na zamkniętym moście w Malerzowicach Wielkich.

08:44

Dyrektor IMGW Robert Czerniawski przekazał podczas posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego, że w Głogowie maksymalna wartość poziomu wody na Odrze - 710 cm - pojawi się w poniedziałek rano. To jest wzrost około metra od stanu obecnego. W Nowej Soli w poniedziałek po południu będziemy mieli wzrost o 180 cm od stanu obecnego - relacjonował.

W dalszym ciągu podtrzymuję twierdzenie, że Głogów i Nowa Sól znajdują się w stanie dość niepokojącym - podkreślił Robert Czerniawski.

Przypomniał też informację z piątku, że mniejsze wioski są w dalszym ciągu narażone na zagrożenie. Co dzisiaj było widać po Prawikowie, gdzie wiem, że zarządzono odejście od uszczelniania wałów (...). "Trzeba tym mniejszym miejscowościom się przyglądać i zwrócić na nie szczególną uwagę - dodał.

Dyrektor IMGW poinformował też, że fala kulminacyjna utrzymuje się około półtorej doby. Spadek jest powolny, on trwa kilka dni, zanim osiągnie stan poniżej stanu alarmowego - dodał.

Dyrektor IMGW powiedział, że pojutrze Wrocław powinien znaleźć się poniżej lub w okolicach stanu alarmowego.

08:39

W niektórych miejscach jesteśmy ciągle w środku akcji zapobiegawczej powodzi i ratunkowej - podkreślił premier Donald Tusk na rozpoczętym w sobotę rano we Wrocławiu posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego.

Posiedzenie sztaby kryzysowego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

08:34

Jak się okazuje w Prawikowie koło Wołowa prawie nikt nie chciał się ewakuować. Ewakuację w piątek w nocy zarządził burmistrz Wołowa Dariusz Chmura.

Wał, który w Prawikowie przecieka, nie jest wałem pierwszym, lecz drugim i znajduje się 500 m od rzeki - powiedział komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski podczas sobotniego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Powiedział, że we wsi "16 domów zasugerowano do ewakuacji, a 2 z nich się ewakuowały".

08:00

W sobotę we Wrocławiu o godz. 8.00 zebrał się sztab powodziowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Transmisja poniżej: