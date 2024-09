09:02

Miejscowość Stary Górnik pod Oławą na Dolnym Śląsku została odcięta od świata - informuje reporterka RMF FM Anna Zakrzewska. Woda zaczęła wdzierać się do domów.

Tam nie można dojechać, oni są odcięci od świata - mówią mieszkańcy okolicznego Janikowa.

08:59

Od północy do środowego rana Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim pierwszy raz w ostatnich dniach nie miała nowych zgłoszeń związanych z zagrożeniem powodziowym - wynika z informacji służb kryzysowych wojewody. Sukcesywnie spada poziom wód w rzekach.



08:58

Sytuacja w Nysie ustabilizowała się; zarządzenie o ewakuacji uchylono, trwa wypompowywanie wody z obiektów użyteczności publicznej, ma ruszyć szpital polowy - poinformowała wojewoda opolska Monika Jurek. Przekazała, że trwa ewakuacja mieszkańców Lewina Brzeskiego. Oceniła, że Opole jest świetnie zabezpieczone.

08:56

W zbiorniku Krosnowice na Dolnym Śląsku doszło do usterki technicznej. Przelew powierzchniowy przestał pracować i obniżyło się zwierciadło wody - przekazała podczas odprawy sztabu kryzysowego Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska.

08:41

Zalane zostały ogródki działkowe w pobliżu osiedla Marszowice we Wrocławiu - informuje reporter RMF FM Beniamin Piłat. Rzeka Bystrzyca wylała się z koryta.

08:37

Wnioski o pomoc dla powodzian będą realizowane na bieżąco; najczęściej zgłaszaną potrzebą są osuszacze - przekazał wojewoda śląski Marek Wójcik. Poinformował, że spodziewane są utrudnienia na autostradzie A4 związane z transportem ciężkiego sprzętu dla Opola.

08:35

Jak się jeździ po zalanych terenach, to doskonale widać, które samorządy były przygotowane na powódź i uprzedzone wcześniej. One zorganizowały spotkania z mieszkańcami. To np. Racibórz Dolny. Tam z kilku tysięcy mieszkańców ewakuacji odmówiły cztery osoby, ale to wymagało czasu, tłumaczenia, czterech spotkań i właściwej łączności z władzami centralnymi - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera. W wielu miejscowościach zabrakło na to czasu. Ludzie są wściekli i mają do tego prawo - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

08:31

Poziom wody w rzece Bóbr w lubuskim Żaganiu wynosi 751 cm. W ciągu godziny rzeka podniosła się o 10 cm i cały czas rośnie.

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, jest bardzo duże ryzyko, że woda przeleje się przez wały, bo jej poziom jest już niemal na granicy murków oporowych. Strażacy cały czas robią co mogą, aby podwyższać te wały, ale niestety żywioł jest nieprzewidywalny.

Oficer prasowy straży pożarnej w Żaganiu Paweł Grzymała powiedział naszemu dziennikarzowi, że teraz już wszystko jest możliwe i służby są cały czas w gotowości. Wszyscy jednak mają nadzieję, że nie dojdzie do tak dramatycznych scen, jak np. w Kłodzku czy Stroniu Śląskim.

08:25

Odnotowano dotąd dwa zdarzenia związane z szabrownikami - poinformował podczas posiedzenia sztabu kryzysowego związanego z powodzią zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Roman Kuster.

08:10

W razie potrzeby rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak przypomniał, są narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi, które to umożliwiają.

08:01

Nigdy nie było tak wysokiej wody w Paczkowie. Nigdy miasto nie miało takiego potężnego zrzutu. Więc ta woda, która teraz nas dotknęła, była nie do przewidzenia w skutkach - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 burmistrz Paczkowa Artur Rolka.

07:57

Na terenie objętym powodzią sieć dróg krajowych jest nieprzejezdna w pięciu miejscach - poinformował podczas posiedzenia sztabu kryzysowego minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, w Głuchołazach wojsko postawi most składany.

07:50

Premier Donald Tusk poinformował, że kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone. Stwierdził, że państwo - poprzez fundusz - weźmie na siebie spłatę tych kredytów.

07:48

W wybranych miejscach obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska ponowiła podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu apel, by nie zbliżać się do wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Poruszanie się po nich może powodować uszkodzenia i utrudniać działanie służb.

07:42

Miejski magazyn z darami dla powodzian w Krakowie zapełnia się. Jest zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 188. Potrzebne są: woda butelkowana, sucha żywność i karma dla zwierząt oraz środki czystości, a także osuszacze, agregaty prądotwórcze, pompy, łopaty, taczki, gumowce - apeluje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.