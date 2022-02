Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej ostro skomentował chaos związany z wprowadzaniem Polskiego Ładu. "Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli" - stwierdził. Jak podkreślił, potrzebna jest "radykalna naprawa".

Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego - ocenił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP.



Lider PiS-u zadeklarował, że po problemach związanych z wprowadzaniem Polskiego Ładu "są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne". Nie sprecyzował jednak, kogo konkretnie ma na myśli.



Na początku stycznia informowaliśmy, że część członków rządu domaga się dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za chaos wokół Polskiego Ładu. Odwołanie Kościńskiego oznaczałoby jednak przyznanie się do totalnej porażki flagowego projektu premiera. Co więcej, decydując się na ten krok, Morawiecki straciłby jednego z niewielu swoich stronników w rządzie.

Pod koniec stycznia z resortu rozwoju i technologii do Ministerstwa Finansów przeszedł Artur Soboń . Pierwsi informowaliśmy o tym, że zostanie wiceministrem finansów i jego zadaniem będzie wsparcie wdrażania Polskiego Ładu.

Chaos wokół Polskiego Ładu

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci).

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów, ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.