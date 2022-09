Następny Eurobasket odbędzie się w Polsce! Jak potwierdziliśmy w związku, Polska będzie gościć jedną z grup tych rozgrywek. To oznacza, że nasza reprezentacja będzie mieć zapewniony udział w tym turnieju.

Reprezentacja Polski na Eurobaskecie / FILIP SINGER / PAP/EPA

Polska będzie jednym z czterech organizatorów tego turnieju. Tą wiadomość ma dzisiaj podać FIBA w czasie sobotniej konferencji prasowej w Berlinie.

Do tej pory znani byli trzej organizatorzy imprezy. To Cypr, Finlandia i Łotwa (która zorganizuje też turniej finałowy). Czwartym krajem miała być Ukraina, ale ze względu na wojnę nie jest to możliwe.

To oznacza, że Polska nie będzie musiała rywalizować o miejsce w tym turnieju, bo każdy gospodarz ma zapewniony udział. Rywalizację w prekwalifikacjach, które już się zaczęły, będzie można potraktować sparingowo.

To trzeci raz, kiedy ta impreza będzie gościć w Polsce. Mistrzostwa Europy w koszykówce odbywały się nad Wisłą w 1963 i 2009 roku.

Świetna postawa Polaków na Eurobaskecie 2022

W Eurobaskecie 2022 zespół trenera Igora Milicica zajął trzecie miejsce w gr. D (bilans 3-2), pokonując Czechy, Holandię i Izrael, a przegrywając z Serbią i Finlandią.

W 1/8 finału biało-czerwoni pokonali Ukrainę 94:86, a w ćwierćfinale Słowenię, obrońcę tytułu z gwiazdą NBA Luka Doncicem 90:87. To była największa niespodzianka turnieju. W półfinale przegrali z Francją 54:95. W meczu o brązowy medal Polacy w niedzielę zmierzą się z Niemcami.

Pierwszy wiadomość o organizacji Eurobasketu w Polsce podał serwis superbasket.pl.