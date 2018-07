Andrzej Bargiel zaatakuje jutro szczyt K2! Taka informacja pojawiła się na twitterowym profilu 30-latka, który chce dokonać pierwszego w historii zjazdu na nartach z tej drugiej góry świata. Pierwotnie próbę wejścia na wierzchołek "góry gór" planowano na dzisiaj, ale z powodu gorszego samopoczucia towarzyszącego Bargielowi Janusza Gołąba podjęto decyzję o przesunięciu ataku szczytowego.

Andrzej Bargiel / Marek Ogień / Materiały prasowe

W piątek Bargiel i Gołąb dotarli do obozu trzeciego na wysokości 7 tysięcy metrów nad poziomem morza. Tam spędzili ostatnią noc, po czym 30-latek wyruszył w górę do obozu czwartego. Gołąb, który gorzej się poczuł, pozostał natomiast w "trójce".





Atak szczytowy przesunięty został na niedzielę, a prognozy pogody są, co ważne, optymistyczne.

Okno pogodowe jest całkiem niezłe. W tej chwili, co prawda, szczyt jest w chmurach, ale wygląda na to, że noc będzie bezchmurna i jutro do południa powinno się przejaśnić - więc wydaje nam się, że Jędrek będzie miał całkiem niezłą pogodę na szczycie - powiedział reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu członek wyprawy Bargiela Marek Ogień, który aktualnie przebywa w bazie pod K2.

Dla Andrzeja Bargiela to już druga próba dokonania historycznego zjazdu z K2 na nartach. Pierwszą podjął w ubiegłym roku, ale wtedy zdecydowanie zawiodła pogoda. Chociaż mogłem wejść na szczyt, to zjazd ze względu na bezpieczeństwo był wykluczony - wyjaśniał później himalaista.