Kancelaria prezydenta chce, by to Prokuratura Krajowa oceniła, czy list Marka Falenty do Andrzeja Duda z żądaniem ułaskawienia jest szantażem. Przypomnijmy, "Rzeczpospolita" ujawniła dzisiaj, że Falenta - biznesmen skazany w głośnej aferze podsłuchowej, która wstrząsnęła rządem Donalda Tuska - pisze w skierowanym do Andrzeja Dudy wniosku o ułaskawienie, że został „okrutnie oszukany przez ludzi wywodzących się z Pana formacji”, i grozi, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, to ujawni, kto za nim stał.

REKLAMA