Roman Giertych reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział zeznając przed komisją:

"Co do pana Giertycha, (znam) poważne przesłanki, że dopuścił się ciężkich przestępstw kryminalnych. Oczywiście tylko sąd może o tym zdecydować".

19:01

Przerwa w obradach. Nie odchodźcie daleko.

19:00

"Przyszło nam działać w takim świecie, jaki realnie istniał" - mówił na koniec Jarosław Kaczyński, tłumacząc, że często służby muszą zdobywać środki i narzędzia do pracy od ludzi "powiedzmy sobie, nie takich, jakich byśmy chcieli".

18:51

"Buduje się tu atmosferę, że byliśmy (rząd PiS) ogromnie skoncentrowani na sprawie Pegasusa. To, z mojego punktu widzenia, była sprawa trzecio- i piąto-rzędna. Po drugie, jeżeli chodzi o zagrożenia wywiadowcze w stosunku do Polski to one występują w stosunku z każdym państwem. Nie chcemy ujawniać żadnych informacji tajnych" - mówił Kaczyński, zaznaczając, że w "gradacji" potencjalnych przeciwników Polski, Izrael jest stosunkowo nisko. "Są jednak inne elementy sytuacji, te o których w żadnym wypadku nie opowiem" - zaznaczył prezes.

18:40

Dyskusja na komisji dotyczy kwestii tego, czy wykorzystanie przez polskie służby izraelskiego oprogramowania Pegasus mogło skutkować ujawnianiem tajnych i wrażliwych danych obcym wywiadom (np. Izraelowi). Jarosław Kaczyński przyznał, że w tej kwestii "działał na zasadzie zaufania". W kwestii szczegółów prezes PiS zasłonił się tajnością informacji, którymi dysponuje.

18:30

"Jako poseł i szef partii miałem dostęp do dokumentów ściśle tajnych" - przyznał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do tego, że "któryś z ministrów" pytał go o opinię w sprawie Pegasusa w 2017 roku, kiedy Jarosław Kaczyński sprawował mandat posła i był równocześnie prezesem PiS.

18:19

Kaczyński: "Są poważne przesłanki, by sądzić, że Krzysztof Brejza i jego ojciec dopuścili się (czynów karalnych)". "Co do pana Giertycha, poważne przesłanki, że dopuścił się ciężkich przestępstw kryminalnych. Oczywiście tylko sąd może o tym zdecydować".

Nic nie wiem o tym, by u tych osób zainstalowano oprogramowanie Pegasus - przyznał Kaczyński.

18:12

Padły pytania o zaufanie. Czy Jarosławowi Kaczyńskiemu przekazywano pełną wiedzę na temat działań operacyjnych z wykorzystaniem systemu Pegasusa? Czy Kamiński i Wąsik nie zatajali przed wicepremierem żadnych informacji?

"Nie jestem jasnowidzem" - odpowiedział świadek.

18:00

"Wedle mojej wiedzy premier Morawiecki nie był inwigilowany Pegasusem" - stwierdził Jarosław Kaczyński. Dodał też, że nie pytał Kamińskiego i Wąsika o to, czy inne osoby pełniące najwyższe urzędy w państwie mogły być przedmiotem inwigilacji.

17:55

Jarosław Kaczyński postanowił nieco rozluźnić atmosferę:

Jestem od was starszy i pełniłem wyższe funkcje publiczne niż wy i w związku z tym mogę was pouczać - stwierdził Jarosław Kaczyński zwracając się do członków komisji - Ja faktycznie jestem starszy, ale w coraz lepszej formie, a wy w coraz gorszej - zażartował?

17:48

System Pegasus istotnie przyczynił się do rozbicia rosyjskiej siatki szpiegowskiej, funkcjonującej w Polsce. "System złamał komunikator, którym kierujący siatką porozumiewał się ze szpiegami. Nie wiem, czy (dowódca operacyjny) był z FSB czy z GRU, sądząc po metodach działania raczej z GRU" - powiedział Jarosław Kaczyński.

17:38

Środki umożliwiające służbom specjalnym walkę z przestępczością były legalne - twierdzi Jarosław Kaczyński.

17:25

Kaczyński tłumaczy niespójności w swoich zeznaniach. Kwestią Pegasusa się nie interesował dopóki nie wybuchła afera. Później - co naturalne - zaczął zagłębiać się w temat.

17:04

Wipler: Czy urzędnicy państwowi, funkcjonariusze publiczni zgłaszali się do pana z podejrzeniem, że są nielegalnie inwigilowani?

Kaczyński: Przypominam sobie jeden przypadek, człowieka który nie był w tym momencie (kiedy rozmawiał z Kaczyńskim) urzędnikiem państwowym.

Wipler: Czy może pan prezes powiedzieć o kogo chodziło?

Kaczyński: Nie.

Prezes PiS zaznaczył jednak, że może zdradzić o kogo chodzi na zamkniętym posiedzeniu.

17:00

Kaczyński został zapytany, dlaczego jako wicepremier ds. bezpieczeństwa nie zawiadomił prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez służby specjalne, inwigilujące Krzysztofa Brejzę.

"Pan Brejza miał prawo złożyć zawiadomienie. Być może zawiadomiono i być może takie śledztwa się toczyły" - odpowiadał Kaczyński.

16:35

"Wiedziałem, że są problemy związane z zakupem jakiegoś systemu (dla służb specjalnych)" - przyznał Jarosław Kaczyński.

16:30

Jarosław Kaczyński rozsierdził się. Na uwagę przewodniczącej, by odpowiadał na pytanie, stwierdził, że i owszem on odpowiada, natomiast przewodnicząca cały czas mu przerywa. "Może mnie też teraz usuniecie, co?" - skwitował prezes, nawiązując do wcześniejszego usunięcia z obrad komisji posłów Goska i Ozdoby.

16:20

Jarosław Kaczyński twierdzi, że nie miał wiedzy, że system Pegasus może służyć do manipulowania i wgrywania treści na nośniki obserwowanych obiektów. Prezes PiS dostał pytanie o to, czy jest skłonny skrytykować sytuację, w której na nośnikach Krzysztofa Brejzy pojawiły się pod koniec kampanii wyborczej zmanipulowane treści - w tym smsy.

"Według mojej oceny pan Brejza w sposób rozpaczliwy broni się przed sytuacją, która co najmniej zakończyłaby jego karierę polityczną, a być może też karierę jego ojca" - odpowiedział Kaczyński.

16:10

Przewodnicząca komisji zapytała, czy świadek rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem o metodach stosowanych przez polskie służby specjalne. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że było to spotkanie między partiami politycznymi, gdzie omawiano relacje w Europie.

15:59

"Służby specjalne działają w ciszy. Politycy powinni się z tym pogodzić" - obsztorcował członków komisji Jarosław Kaczyński. Dodał też, że operacje prowadzone z wykorzystaniem systemu Pegasus mogły ratować ludzkie życie.

15:49

Czy miał wiedzę na temat wszystkich śledztw prowadzonych z wykorzystaniem systemu Pegasus? - pyta Marcin Przydacz. "Oczywiście, że nie" - odpowiada Kaczyński.

15:45

Nie mam żadnej wiedzy, by za pomocą Pegasusa kreowano jakiekolwiek materiały obciążające - przekazał Jarosław Kaczyński.

15:37

W lutym na spotkaniu z elektoratem Jarosław Kaczyński miał - zdaniem Zembaczyńskiego - powiedzieć, że "Pegasusem inwigilowani byli tylko szpiedzy i gangsterzy". Prezesowi PiS zadano pytanie, czy podsłuchiwani Krzysztof Brejza i Michał Kołodziejczak należą do kategorii "szpiegów" czy "gangsterów".

Jarosław Kaczyński uchylił się od odpowiedzi na to pytanie. Pani przewodnicząca: ten pan, czy też ten członek mniej obraża - zakomunikował Jarosław Kaczyński mówiąc o Witoldzie Zembaczyńskim.

15:34

Większość inwigilowanych Pegasusem, to byli przestępcy - mówi Kaczyński. "Może zdarzył się taki przypadek, że dotyczyło to osób pełniących funkcje publiczne" - dodaje i uchyla się odpowiedzi na pytanie Zembaczyńskiego.

15:30

Po zasięgnięciu opinii prawnika w sprawie legalności usunięcia Goska i Ozdoby z posiedzenia - obrady są kontynuowane.

Zembaczyński do Kaczyńskiego: Czy zamierza pan zostać małym świadkiem koronnym?

Mały świadek koronny, to termin określający współdziałającą przy popełnieniu przestępstwa osobę, która zdecyduje się na zeznawanie i ujawnienie osób w przestępstwie uczestniczących i inne okoliczności z tym związane.

15:24

Posiedzenie komisji zostało wznowione. Zadawanie pytań miał kontynuować poseł Zembaczyński. Ale nie tak szybko: poseł Przydacz wnioskuje o przerwę w obradach. Twierdzi, że dwóch wykluczonych posłów zostało odsuniętych od uczestnictwa w obradach niezgodnie z prawem...

15:00