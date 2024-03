Burzliwy początek przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Prezes PiS złożył niepełne przyrzeczenie. Tłumaczył, że komisja nie dysponuje zgodą premiera na zwolnienie go z tajemnic klauzulowanych. Komisja później zagłosowała, że zwróci się do sądu o karę porządkową dla prezesa PiS za złożenie niekompletnego przyrzeczenia. Jak zapowiedzieli członkowie komisji, Kaczyński będzie dziś pytany m.in. o to, "czy świadomie podejmował decyzje o zakupie systemu inwigilacyjnego". Przebieg przesłuchania śledzimy w naszej relacji minuta po minucie. W tym artykule znajdziecie również link do transmisji.

Transmisję z prac komisji śledczej ds. Pegasusa można oglądać na stronach Sejmu oraz na profilu Sejmu na platformie YouTube: 13:33 Wszedłem do rządu z jednym celem: zmienić sytuację militarną Polski, poprzez radykalne zwiększenie wydatków na zbrojenia. (...) To zadanie zostało zrealizowane - powiedział Kaczyński. 13:31 Komisja przeszła do zadawania pytań. Pierwsze z nich brzmiało: Od kogo prezes PiS usłyszał o systemie Pegasus? Nie bardzo sobie w tej chwili przypominam. Być może była to wiadomość w czasie jakichś rozmów, które toczyłem jako wicepremier ds. bezpieczeństwa. A może obiło mi się to wcześniej o uszy. (...) Wiem tyle, co zostało ostatnio przez panów Kamińskiego i Wąsika przedstawione publicznie - dodał polityk. Podkreślił: Wielokrotnie słyszałem od ministra Kamińskiego zapewnienia, że wszystkie działania podejmowane przez służby są podejmowane zgodnie z prawem. 13:30 Mamy do czynienia z oddziaływaniem potężnego lobby rosyjskiego. Ja dodam do tego drugie potężne lobby - niemieckie, które działa w Polsce - powiedział prezes PiS i dodał, że "przygląda się badawczo niektórym osobom z tego punktu widzenia" 13:29 Kaczyński powiedział przed komisją śledczą, że "Polska i inne państwa muszą mieć urządzenia typu Pegasus". Poprzednia władza też miała takie urządzenia, które mogły działać w sposób groźniejszy, niż urządzenie, które tutaj zostało kupione - oświadczył. 13:23 Prezes PiS podkreśla, że przesłuchanie nie ma żadnego sensu bez zgody premiera na zwolnienie go z tajemnic klauzulowanych. Dodał, że pytania - np. pana Treli - o jego stan nerwowy i emocje - są dalece wykraczające poza obszar działania komisji. Prezes PiS uważa, że obecna koalicja rządząca robi przedstawienie, by "odwrócić uwagę od swoich działań, niezwykle drastycznego łamania prawa i konstytucji". 13:22 Jarosław Kaczyński kontynuował odczytywanie nazwisk dziennikarzy. Podkreślił, że "określenie swobodne oświadczenie" oznacza, że "może mówić to, co uważa w tym momencie za stosowne". 13:20 Jarosław Kaczyński powiedział, że ma listę dziennikarzy inwigilowanych przez władze w latach poprzednich. Gdy zaczął odczytywać nazwiska, przewodnicząca Sroka oświadczyła, że "swobodna wypowiedź może dotyczyć tylko zakresu komisji". Prezesowi PiS wyłączono mikrofon. 13:12 Jarosław Kaczyński znów zabrał głos stwierdzając, że cała sprawa Pegasusa jest "przedsięwzięciem politycznym". Jest częścią szerszego przedsięwzięcia - stworzenia rzeczywistości urojonej - podkreślił. 13:11 Członek komisji Jacek Ozdoba domaga się, by przewodnicząca wystąpiła do premiera o zwolnienie z zachowania tajemnicy. Pan prezes jest gotowy odpowiadać na pytania, ale nie może tego robić, bo jest zachowanie tajemnicy. Więc jeżeli mamy w pełni procedować, to albo państwo sobie robicie scenariusz filmowy, hucpę polityczną, albo działamy w granicach prawa na podstawie akt - powiedział poseł. 13:00 Komisja przegłosowała (6 za, 4 przeciw) sformułowanie wniosku do sądu o karę porządkową dla prezesa PiS za złożenie niekompletnego przyrzeczenia. 12:55 Kaczyński znów podkreśla, że musi mieć zgodę premiera na zwolnienie z tajemnic, dlatego nie może "przyrzekać, że powie wszystko, co wie". Treść przyrzeczenia zobowiązuje mnie do przekazania całej mojej wiedzy. Chcę, by padło jasne stwierdzenie, że przyrzeczenie, które złożyłem jest stosowne do sytuacji prawnej, w której się znajduję. (...) Nie sądzę, by obecny premier miał poważne problemy ze zwolnieniem mnie z tajemnicy - dodał. 12:54 Marcin Bosacki wnioskuje o zwrócenie się do sądu o karę porządkową dla prezesa PiS za złożenie niekompletnego przyrzeczenia. Jarosław Kaczyński złożył przyrzeczenie bez formuły "niczego nie ukrywając z tego, co mi wiadome". 12:47 Wniosek o wyłączenie posłów Zembaczyńskiego i Treli nie uzyskał większości - za wnioskiem było 4 na 10 głosujących. 12:44 Wniosek o wyłączenie posłów Treli i Zembaczyńskiego poparł Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zwracając się do drugiego z członków komisji powiedział: Pan ma na samochodzie osiem gwiazdek. To oznacza niebywały deficyt kulturowy. A ja jestem znany z tego, że takich ludzi o takim deficycie kulturowym bardzo nie lubię - stwierdził. 12:40 Tomasz Trela odniósł się do wniosku Mariusza Goska. Dzisiaj mnie to utwierdziło, że koniec PiS-u jest bliski, skoro pan Gosek próbuje mnie wyeliminować - powiedział. To oznaka słabości i strachu przed przesłuchaniem prezesa PiS - podkreślił. 12:37 Mariusz Gosek (KP, PiS) składa wniosek i wyłączenie posłów Tomasza Treli i Witolda Zembaczyńskiego z przesłuchania prezesa PiS. Gosek wskazał, że posłowie mogą być nieobiektywni. Przywołał wypowiedź medialną Zembaczyńskiego, że "to będzie fala tsunami, która zmiecie fragment sali politycznej, która pokaże, że reżim Kaczyńskiego opierał się na chwytach poniżej pasa". 12:33 Prezes PiS zwrócił się do Witolda Zembaczyńskiego: My nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. A pan jest znany z pewnych rzeczy... - powiedział prezes PiS. 12:30 Jarosław Kaczyński złożył niepełne przyrzeczenie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Podkreślił, że "nie może złożyć przyrzeczenia, że będzie mówił wszystko, co wie". 12:23 Przewodnicząca komisji wyjaśniała prezesowi PiS, że komisja nie będzie narażała go na łamanie klauzuli. Za każdym razem, gdy taka okoliczność się pojawi, proszę powiedzieć i będzie pan zwolniony z odpowiedzi na pytanie - powiedziała Magdalena Sroka (PSL-TD). Dodała, że w takiej sytuacji komisja przeprowadzi postępowanie, które będzie odbywało się na zamkniętym posiedzeniu. 12:17 Jarosław Kaczyński przed rozpoczęciem przesłuchania, już przed komisją powiedział, że część jego wiedzy dot. Pegasusa, która może być traktowana jako ściśle tajna jest marginalna, ale jeżeli ma powiedzieć całą prawdę, to nie może złożyć przyrzeczenia (że będzie mówił wszystko, co wie - przyp. red.). (...) Albo składam przyrzeczenie z zaznaczeniem, że mówię tylko to, co mogę powiedzieć - zaznaczył prezes PiS. 12:15 Prezes PiS na początku posiedzenia Kaczyński zwrócił uwagę, że powinien mieć zgodę premiera na ujawnianie danych niejawnych. Zwrócił komisji uwagę na artykuł 11e o sejmowych komisjach śledczych. Ten mówi, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych tzn. tajne i ściśle tajne, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony osoby uprawnionej w tym wypadku premiera. "Więc pytam komisję, czy zgoda została zostarczona" - powiedział Jarosław Kaczyński. 12:12 Rząd próbuje wmówić Polakom, że była jakaś masowa inwigilacja, masowe podsłuchiwanie, to jeden wielki fake news - przekonywali dziś posłowie PiS. Ich zdaniem, wezwanie na pierwszego świadka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że komisja śledcza ds. Pegasusa sama nie wie, jaki powinien być zakres jej prac.

12:08 Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Za chwilę rusza przesłuchanie prezesa PiS. 12:00 Posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa ruszyło o 9:00. Pierwszym świadkiem był profesor Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Jerzy Kosiński. System Pegasus - jak wyjaśnił świadek - składa się z modułów, z których najważniejszy pozwala na przejęcie kontroli nad urządzeniem mobilnym, w sposób, który nie sygnalizuje właścicielowi telefonu, że przejęto nad nim kontrolę. Drugi - jak mówił - pozwala na zarządzanie zasobami telefonu. Trzeci moduł przekazuje informacje z przejętego urządzenia na serwer służący do przechowywania pozyskanych danych. Czwarty to moduł operatora, który dotrze do informacji i ewentualnie będzie nimi zarządzał.



Kosiński potwierdził, że w kwietniu 2019 roku brał udział w prezentacji systemu Pegasus, organizowanej przez NSO GROUP. "W prezentacji uczestniczyliśmy tylko we dwóch, z kolegą z AMW" - dodał.



Pytany, czy Pegasus pozwala na pobieranie informacji z urządzenia wstecz odparł: Jeśli użytkownik skasuje np. wiadomości SMS, to już tych rozmów nie widzi. Natomiast, natura funkcjonowania takiego urządzenia jest taka, że skasowanie przekazu, nie kasuje automatycznie rozmowy w bazie danych telefonu. Operator Pegasusa może zassać te dane i przeglądać je. Malwina Zaborowska