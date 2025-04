"Celem pierwszej podróży papieża Franciszka była Lampedusa, wyspa - symbol migracji, z tysiącami ludzi, którzy tam utonęli" - powiedział kardynał Giovanni Battista Re, który przewodniczy mszy pogrzebowej. Rozbrzmiało "Requiem aeternam" (łac. "wieczny odpoczynek"). Na plac Świętego Piotra wyniesiono zamkniętą trumnę - skromną i prostą. W Watykanie jest ćwierć miliona osób, 130 delegacji z całego świata, 10 koronowanych głów i 50 przywódców państw, m.in. Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda, polska delegacja Sejmu m.in. z Szymonem Hołownią, Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, Joe Biden, Viktor Orban, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Letycja, królowa Hiszpanii, premier Wielkiej Brytanii Kir Starmer czy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Oglądaj zdjęcia, śledź relację na żywo na RMF24.pl i słuchaj Faktów RMF FM.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP

Pogrzeb papieża Franciszka. Śledź relację na żywo na RMF24.pl i słuchaj Faktów RMF FM.

Dzisiejszy dzień przejdzie do historii nie tylko ze względu na uroczystość pożegnania papieża Franciszka. Ukraińskie media opublikowały niesamowite zdjęcie - Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, którzy rozmawiali tuż przed pogrzebem. Zobaczcie je poniżej.

Trumna z ciałem Franciszka została poświęcona i okadzona. Wiatr przewracał strony Pisma Świętego leżącego na drewnianej skrzyni. Nie zamknął jej jednak, jak wydarzyło się podczas pogrzebu Jana Pawła II.

Koniec cierpienia (...). Daj nam pociechę wiary i siłę nadziei - mówił Giovanni Battista Re.

To było dobre, precyzyjne podsumowanie pontyfikatu Franciszka. Mowa była o miłosiedziu, o skupieniu się na pokoju i ubogich, mowa o migrantach, było też mocne przypomnienie o dialogu z islamem. Ale jeszcze ciekawsze było to, czego w tej homilii nie było - twierdzi dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski.

Kardynał Giovanni Battiasta Re pominął milczeniem to wszystko, co ostrego i mocnego kierował papież do wewnątrz Kościoła. Nie było ani słowa o ostrej ocenie i reformie Kurii Rzymskiej, ani słowa o synodalizacji i decentralizacji Kościoła, do których wzywał Franciszek, nie wspomniał też kardynał Re o potępieniu klerykalizmu, co padało z ust papieża. To wyglądało trochę tak, jakby w Watykanie zaczął się juz proces "kremówkizacji Franciszka", sprowadzania go na pole bezpieczne dla instytucji. Oczywiścei można powiedzieć, że pogrzeb nie jest miejscem na tematy kontrowersyjne, ale z drugiej strony podsumowanie tego pontyfikatu bez tych elementów jest niepełne - recenzuje Tomasz Terlikowski.

O Boże, nieśmiertelny pasterzu dusz, wejrzyj na modlitwy Twojego ludu i spraw, aby Twój sługa Papież Franciszek, który przewodził Twojemu Kościołowi w miłości, mógł wraz z powierzoną mu trzodą otrzymać z Twojego miłosierdzia nagrodę wiernego szafarza. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen - modlił się Giovanni Battista Re.

Trwa udzielanie Komunii Świętej.

Tak Ojca Świętego - oprócz głów państw, których zdjęcia można zobaczyć poniżej - żegna prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski z żoną Ołeną.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / James Veysey/Shutterstock / East News

A tak Donald i Melania Trump.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / James Veysey/Shutterstock / East News

Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie - powiedział kardynał Giovanni Battista Re, który przewodniczy mszy.

Celem pierwszej podróży papieża Franciszka była Lampedusa, wyspa - symbol migracji, z tysiącami ludzi, którzy tam utonęli. Wśród 47 wyczerpujących podróży apostolskich w historii zapisze się także ta do Iraku, którą Franciszek podjął, nie licząc się z ryzykiem. Ta wizyta była niczym balsam na otwarte rany narodu irackiego, który tak wiele wycierpiał przez nieludzkie działania ISIS - mówił Giovanni Battista Re.

Budować mosty, nie mury, to zawołanie często powtarzał. Zwykł kończyć swoje przemówienia: "nie zapomnijcie, by się o mnie modlić". Dziś my prosimy, abyś ty modlił się za nas, tak jak zeszłej niedzieli zrobiłeś to z balkonu tej bazyliki - dodał duchowny, mówiąc o Franciszku.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025. Modlitwy rozbrzmiewają we wszystkich językach / PAP/Darek Delmanowicz / PAP

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / PAP/EPA/Massimo Percossi / PAP

Za trumną, w której spoczywa papież Franciszek, widać było odwrócone krzyże.

Choć dla wielu jest to zaskakujące, to symbol pierwszego biskupa Rzymu, św. Piotra. Miał on zginąć męczeńską śmiercią - ukrzyżowany głową w dół.

Przed pogrzebem papieża Franciszka doszło do spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Taką informację podał właśnie rzecznik prezydenta Ukrainy. Szczegóły nie są jeszcze znane.