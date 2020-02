Brad Pitt otrzymał Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za kreację kaskadera Cliffa Bootha w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

Brad Pitt pokonał w tej kategorii Toma Hanksa ("Cóż za piękny dzień"), Ala Pacino i Joego Pesciego ("Irlandczyk") oraz Anthony'ego Hopkinsa ("Dwóch papieży").



Statuetkę Pittowi wręczyła Regina King. To jego pierwszy Oscar w kategorii aktorskiej. Brad Pitt w 2014 roku dostał Oscara jako producent filmu "Zniewolony".

LISTA LAUREATÓW:





Najlepszy aktor drugoplanowy:

Brad Pitt



NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY PEŁNOMETRAŻOWY:



Toy Story 4



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:



Hair Love



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

Parasite



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

Jojo Rabbit



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI:

The Neighbors Window



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

Pewnego razu... w Hollywood



NAJLEPSZE KOSTIUMY:

Małe kobietki



NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT

Amerykańska fabryka



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA



Laura Dern





