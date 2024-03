00:44

Przed nami wręczenie statuetek za najlepsze scenariusze.

00:39

Oscara dla pełnometrażowej nominacji zdobywa "Chłopiec i czapla". Reżyserem filmu jest Hayao Miyazaki, który nie mógł przybyć na ceremonię.

00:37

"WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko" - oto najlepsza krótkometrażowa animacja.

00:35

Kolejne statuetki trafią do twórców filmów animowanych.

00:31

Pierwsze zdjęcia z gali publikujemy w galerii poniżej.

00:26

DA'VINE JOY RANDOLPH - to zdobywczyni pierwszego tej nocy Oscara. Doceniono ją za rolę w "Przesileniu zimowym". Dziękuję za to, że mnie dostrzegliście - stwierdziła wyraźnie wzruszona aktorka.



00:21

Pierwszy Oscar trafi do najlepszej aktorki drugoplanowej!

00:20

Możemy być dumni, że nasza pretensjonalna i powierzchowna branża dalej może działać - stwierdził ironicznie w swoim monologu Kimmel. To są ludzie, którzy umarliby, gdyby musieli dotknąć trzonka łopaty - mówił. Następnie poprosił ekipę pracującą za kulisami gali o pokazanie się na scenie. Jej członkowie otrzymali owację od gwiazd zgromadzonych na sali.