Daniel Craig, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez i Brie Larson - m.in. te gwiazdy wystąpią na 91. gali rozdania Oscarów w roli prezenterów odczytujących nazwiska zwycięzców i wręczających statuetki. Wiadomo już także, że w czasie ceremonii usłyszymy wszystkie nominowane piosenki.

Oficjalny plakat promujący 91. galę rozdania Oscarów / materiały prasowe /



Na razie poznaliśmy pierwszą część listy gwiazd, które będziemy mogli zobaczyć na oscarowej scenie. Wiadomo już, że w roli wręczających statuetki wystąpią: Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans,Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson i Constance Wu. Kolejne nazwiska mają być sukcesywnie ujawniane w najbliższych tygodniach.

Oficjalnie potwierdzono już, że w czasie oscarowej gali usłyszymy wszystkie nominowane w tym roku piosenki. Początkowo pojawiały się informacje, że wybrane zostaną tylko dwa spośród pięciu utworów. Nieoficjalne doniesienia mówiły też o tym, że część piosenek miałaby zostać wykonana w skróconej, 90-sekundowej wersji. Przypomnijmy, że w tym roku o Oscara dla najlepszej piosenki powalczą:



- "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" z filmu "Ballada o Busterze Scruggsie"

- "All the Stars" z filmu "Czarna pantera"

- "The Place Where Lost Things Go" z filmu "Mary Poppins powraca"



- "I'll Fight" z filmu "RBG"



- "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy"









Kilka dni temu "Variety" informowało o tym, że muzyczne otwarcie oscarowej gali zaproponowano grupie Queen, która miała odrzucić tę propozycję. Tę informację zdementował jednak na Instagramie Bryan May - jeden z członków legendarnego zespołu. "Nigdy nie odrzuciliśmy propozycji, by zagrać na rozdaniu Oscarów. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że film "Bohemian Rhapsody" otrzymał 5 nominacji i będziemy tam jako wsparcie" - napisał.



91. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 24 na 25 lutego polskiego czasu. Polskim filmem nominowanym w trzech kategoriach jest "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Nowy obraz twórcy "Idy" ma szanse na statuetki w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia.