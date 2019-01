"Dziękuję, że tak mocno trzymaliście kciuki mocno za nas, byliście całym sercem z nami. Kibicowaliście nam i to się czuło! Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie" - tak Joanna Kulig zwróciła się do fanów zaraz po ogłoszeniu trzech nominacji do Oscara dla filmu "Zimna wojna". Aktorka zamieściła na Instagramie nagranie z gratulacjami i podziękowaniami.

