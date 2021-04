Trwa 93. gala rozdania Oscarów. Statuetka za zdjęcia nie trafiła do Dariusza Wolskiego - zdobył ją Erik Messerschmidt za film "Mank". Za scenariusz oryginalny wyróżniono Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), a za reżyserię Chloe Zhao ("Nomadland"). Drugoplanowe statuetki aktorskie zdobyli Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah") i Yeo-Jong Yun ("Minari"). Najświeższe informacje, filmy i zdjęcia znajdziecie w naszej relacji. W Los Angeles jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski - słuchajcie jego oscarowych materiałów w Faktach RMF FM.

Trwa 93. oscarowa gala / Lewis Joly / POOL / PAP/EPA

04:24

Viola Davis wręcza nagrodę specjalną za działalność humanitarną dla reżysera Tylera Perry'ego. To już drugie tego typu wyróżnienie w czasie gali.





04:18

Oscara za najlepszy montaż otrzymuje "Sound of metal". To druga statuetka dla tego filmu.





04:17



Teraz czas na nagrodę za najlepszy montaż. Nominowanych przedstawia Harrison Ford. W tej kategorii nominowane są: "Ojciec", "Nomadland", Sound of Metal", "Proces Siódemki z Chicago" oraz "Obiecująca. Młoda. Kobieta."



04:07

Oscar za zdjęcia nie dla Dariusza Wolskiego. Statuetkę otrzymuje Erik Messerschmidt za film "Mank".



04:04

Oscara za scenografię otrzymuje ekipa "Manka". To pierwsza statuetka dla tego filmu, który ma aż 10 nominacji.





Wideo youtube

04:03

Teraz Halle Berry ogłosi laureatów Oscarów za scenografię i zdjęcia. Czy statuetka trafi do Dariusza Wolskiego?





03:54

Oscara za rolę drugoplanową otrzymuje Yeo-Jong Yun, która zagrała w filmie "Minari".



Yeo-Jong Yun w swojej przemowie zaczepiała Brada Pitta i przyznała, że dzisiaj wybacza wszystkim ewentualne przekręcanie jej imienia i nazwiska. Mam więcej szczęścia niż wy - dodała, zwracając się do innych nominowanych aktorek.



Wideo youtube





03:53

Brad Pitt ogłosi zdobywczynię Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. O statuetkę walczą Maria Bakalova ("Kolejny film o Boracie"), Glenn Close ("Elegia dla bidoków"), Olivia Coleman ("Ojciec"), Amanda Seyfried ("Mank") i Yeo-Jong Yun ("Minari").

03:51

Oscara za najlepsze efekty specjalne otrzymuje "Tenet" Christophera Nolana.



Wideo youtube

03:50



Steven Yeun ogłosi zdobywcę Oscara za najlepsze efekty specjalne. W tej kategorii rywalizują "Love and Monsters", "Niebo o północy", "Mulan", "Jedyny i niepowtarzalny Ivan" oraz "Tenet".





03:38

W kategorii "najlepszy dokument" nominowano: "Kolektyw", "Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych", "Agent kret", "Czego nauczyła mnie ośmiornica" i "Time". Nagrodę otrzymuje "Czego nauczyła mnie ośmiornica".





Wideo youtube

03:35

Oscara dla krótkometrażowego dokumentu otrzymuje "Colette".



03:26

Oscara dla najlepszej animacji otrzymuje "Co w duszy gra".





Wideo youtube

03:23

Teraz poznamy zdobywcę Oscara dla najlepszej pełnometrażowej animacji. O statuetkę walczą: "Naprzód", "Wyprawa na Księżyc", "Baranek Shaun Film Farmageddon", "Co w duszy gra" i "Wolfwalkers".





03:21

"Jakby coś, kocham was" to najlepsza krótkometrażowa animacja. Film opowiada o żałobie rodziców po śmierci córki w szkolnej strzelaninie. W Polsce można go obejrzeć na platformie Netflix.





Wideo youtube

03:19

Reese Witherspoon ogłosi zdobywcę Oscara dla najlepszej krótkometrażowej animacji.





03:12

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski to "Dwóch nieznajomych". Dzisiaj policja zabije trzy osoby. Jutro też - mówi reżyser Travon Free. Film "Dwóch nieznajomych" nawiązuje m.in. do głośnej sprawy śmierci George'a Floyda, za zabójstwo którego odpowie były policjant Derek Chauvin.





Wideo youtube

03:12

Teraz poznamy nominowanych w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film aktorski".





03:08

Oscar za najlepszy dźwięk trafia do twórców "Sound of metal". To pierwsza statuetka dla tego filmu. W historii tracącego słuch perkusisty (w tej roli Riz Ahmed) dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę.





Wideo youtube

03:07

Oscara za dźwięk wręczy Riz Ahmed. Sam jest nominowany za pierwszoplanową rolę w "Sound of metal".





03:00

Oscara za najlepszą reżyserię otrzymuje Chloe Zhao za "Nomadland". To pierwsza statuetka dla tego filmu.



Zhao jest drugą kobietą w historii, która dostała Oscara za reżyserię.



Wideo youtube

02:57

Teraz poznamy zwycięzcę w kategorii "najlepsza reżyseria". Zwycięzcę ogłasza z Seulu Bong Joon Ho, którego film "Parasite" triumfował na ubiegłorocznej oscarowej gali.



02:50

Kolejnym prezenterem jest Bryan Cranston. Z niemal pustego Dolby Theatre, gdzie do tej pory odbywały się oscarowe gale, mówi o działaniach fundacji Motion Picture & Television Fund i wręcza specjalną nagrodę za działania humanitarne.

02:46

Oscar za kostiumy także trafia do twórców "Ma Rainey. Matka bluesa".





02:42

Oscara za charakteryzację i fryzury otrzymuje ekipa "Ma Rainey. Matka bluesa". To pierwsza statuetka dla tego obrazu.



Wideo youtube

02:41



Kolejne statuetki wręczy Don Cheadle. To Oscary za charakteryzację i fryzury oraz kostiumy.





02:31

Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego otrzymuje Daniel Kaluuya za film "Judas and the Black Messiah". Aktor podziękował Bogu, rodzinie i współpracownikom.





02:27

Laura Dern wręczy też nagrodę najlepszemu aktorowi drugoplanowemu.



02:24

Zaskoczenia nie ma - Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego dostało "Na rauszu". Thomas Vinterberg wspomina tragiczną śmierć swojej córki w wypadku samochodowym i mówi, że film jest hołdem dla niej.



02:19

Laura Dern wręczy statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Niekwestionowanym faworytem jest tutaj "Na rauszu" Thomasa Vinterberga.







02:12

Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany otrzymują Christopher Hampton i Florian Zeller za film "Ojciec". Zeller dziękuje za statuetkę z Paryża, a obecni w Union Station oglądają jego wystąpienie na telebimie.



Florian Zeller / Lewis Joly / POOL / PAP/EPA

02:10

Kolejna statuetka wręczona zostanie w kategorii "najlepszy scenariusz adaptowany". Nominowanych przedstawia - tak jak w poprzedniej kategorii Regina King.





02:07

Pierwszego Oscara tej nocy - za scenariusz oryginalny - otrzymuje Emerald Fennell za "Obiecującą. Młodą. Kobietę".







02:01

Gala - zgodnie z zapowiedziami - rozpoczęła się jak film. Regina King weszła ze statuetką na Union Station, a jej przejście pokazywano jak w filmowej czołówce.



To był trudny dla wszystkich rok, ale nasza miłość do kina pomogła nam przetrwać - podkreśliła Regina King.



01:52

Gary Oldman - nominowany za główną rolę w filmie "Mank" - śledzi galę z Londynu.





Gary Oldman / Alberto Pezzali / POOL / PAP/EPA

01:44

Halle Berry / Chris Pizzello-Pool / PAP/EPA

Do ceremonii zostało już tylko kilkanaście minut. Na czerwonym dywanie błyszczą kolejne gwiazdy - m.in. Halle Berry i Reese Witherspoon.





01:35



Chadwick Boseman to siódmy aktor w historii pośmiertnie nominowany do Oscara. Wyróżniono go za rolę w filmie "Ma Rainey: Matka bluesa". Wśród pośmiertnie nominowanych byli m.in. James Dean i Spencer Tracy. Nagrody przyznano tylko dwóm pośmiertnie nominowanym aktorom: Peterowi Finchowi i Heathowi Ledgerowi.





01:28

Kamery uchwyciły uroczy gest Riza Ahmeda, nominowanego do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Sound of metal". Aktor przerwał pozowanie na czerwonym dywanie, by poprawić włosy swojej żony, a potem dodał żartobliwie, że oficjalnie zajmuje się ich pielęgnacją.



01:23

Emerald Fennell / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA

Tegoroczna oscarowa gala jest wyjątkowa nie tylko ze względu na pandemię. Pierwszy raz zdarzyło się, że wśród walczących o statuetkę za reżyserię są dwie kobiety - to Chloe Zhao ("Nomadland") i Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"). Co więcej, Fennell jest pierwszą kobietą w historii nominowaną za fabularny debiut.





01:15

Jak będzie wyglądać tegoroczna oscarowa gala? Wiele jej szczegółów wciąż owianych jest tajemnicą. Producenci od dawna zapewniali, że ma być "jak film". Wiadomo, że z powodu pandemii limit osób jednorazowo obecnych na ceremonii (gwiazdy mają rotacyjnie się na niej pojawiać) został znacznie zmniejszony w stosunku do poprzednich lat. Nominowani i prezenterzy nie będą musieli nosić maseczek w czasie transmisji, choć producenci zapowiadali enigmatycznie, że odegrają one ważną rolę na gali.



Regina King przed galą / Chris Pizzello-Pool / PAP/EPA

01:06

Lista gwiazd, które wystąpią na oscarowej gali w roli prezenterów, wygląda imponująco. To: Riz Ahmed, Viola Davis, Steven Yeun, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger i Zendaya.





01:00

Do rozpoczęcia oscarowej gali została jeszcze godzina. Część gwiazd już zaprezentowała się na czerwonym dywanie przed Union Station w Los Angeles, gdzie w tym roku odbywa się ceremonia. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.



Najwięcej oscarowych nominacji ma w tym roku "Mank" Davida Finchera z Garym Oldmanem w tytułowej roli. Wśród faworytów wymieniany jest też "Nomadland" Chloe Zhao z Frances McDormand w roli głównej. Na statuetkę za najlepsze zdjęcia ma szansę Dariusz Wolski, którego doceniono za pracę przy "Nowinach ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej.





Pełną listę nominowanych możecie znaleźć tutaj.