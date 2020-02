Tajwańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku śmiertelnym koronawirusa. Zmarł 60-letni mężczyzna, który w ostatnim czasie nie wyjeżdżał za granicę.

Szpital tymczasowy w chińskim Wuhan, zdj. ilustracyjne / STRINGER / PAP/EPA

Jak sprecyzował na konferencji prasowej minister zdrowia Czen Szih-czung, zmarły chorował na cukrzycę i zapalenie wątroby typu B.

W sumie na Tajwanie koronawirusem zarażonych jest 20 osób.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa COVID-19 w Chinach kontynentalnych wzrosła do 1 665, a liczba zainfekowanych - do 68 500. Większość z nich - 56 249 - to mieszkańcy prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie epidemia wybuchła.

Nowy koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

Epidemia rozprzestrzeniła się dotąd na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię oraz USA.