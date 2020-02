W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa 2019nCoV - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Wirusa z Wuhan nie stwierdzono też podczas żadnej z trzech tur badań próbek pobranych od 30 osób, które przyleciały z Chin.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Resort zdrowia zapewnia, że na bieżąco monitoruje pracę służb sanitarno-epidemiologicznych oraz medycznych w związku z zabezpieczeniem Polski i obywateli naszego kraju przed koronawirusem 2019nCoV z Wuhan. Na obserwacji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przebywa 30 Polaków, którzy na początku lutego zostali sprowadzeni z chińskiego Wuhan.

MZ informuje, że osoby te nie mają żadnych niepokojących objawów, a ich stan zdrowia jest dobry. Już trzykrotnie zostały od nich pobrane próbki do badania w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) pod kątem obecności koronawirusa z Wuhan.

W Polsce nie mamy żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Trzydziestu pacjentów, którzy wrócili z Wuhan, również nie jest zakażonych. Próbki zostały już trzykrotnie przebadane, a wynik w każdym badaniu jest ujemny. Tym samym u nikogo nie stwierdzono genotypu nowego wirusa. Mimo to jesteśmy przygotowani na jego pojawienie się w Polsce - powiedział.

Już ponad 1100 ofiar koronawirusa w Chinach

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 1113 - poinformowała w środę chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 97 osób.

Komisja podała, że 94 nowe przypadki śmiertelne miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia koronawirusa. 72 osoby zmarły w stolicy prowincji Wuhan.



Odnotowano 2015 nowych przypadków zakażenia, z czego 1638 w Hubei. To najmniej od 30 stycznia. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 44 653.



Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony - na Filipinach i w Hongkongu.



Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.