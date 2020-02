Do 16 wzrosła w ciągu jednego dnia liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na północy Włoch - poinformowały w piątek media, powołując się na służby medyczne w Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

Liczba zakażonych rośnie w szybkim tempie. Czternaście osób przebywa w szpitalach w Lombardii - są to: 38-letni mężczyzna, który zaraził się prawdopodobnie od kolegi po jego powrocie z Chin, a także ciężarna żona chorego i między innymi pięciu pracowników szpitala w miejscowości Codogno. To tam na pogotowie zgłosił się 38-latek w ciężkim stanie.

Z regionu Wenecja Euganejska napłynęły informacje o dwóch zakażonych osobach, u których pierwsze badania potwierdziły obecność groźnego wirusa. To dwóch 70-latków.



W szpitalu zakaźnym w Rzymie przebywa troje chorych, którzy zarazili się w styczniu w Chinach, w mieście Wuhan - pierwotnym ognisku epidemii. Lekarze poinformowali, że stan małżeństwa chińskich turystów poprawia się, a młody Włoch został już wyleczony.



WHO: Kończy się szansa na to, żeby powstrzymać rozszerzanie się epidemii nowego koronawirusa

Kończy się szansa na to, żeby powstrzymać rozszerzanie się epidemii nowego koronawirusa - ostrzegł w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że władze państw muszą szybko działać.



Dyrektor generalny WHO powiedział także, że trudno przewidzieć, jak będzie zmieniała się sytuacja w związku z epidemią. Jeżeli dobrze zadziałamy, możemy zapobiec poważnemu kryzysowi, ale jeżeli zmarnujemy okazję, będziemy mieli poważny problem - stwierdził.



Tedros wyraził też zaniepokojenie pojawianiem się przypadków zakażeń bez powiązania epidemiologicznego, tzn. u osób, które nie podróżowały do Chin czy nie miały kontaktu z kimś, u kogo stwierdzono obecność koronawirusa. Wspomniał, że w Iranie w ciągu dwóch dni wykryto 18 przypadków zakażenia, a w piątek Liban poinformował o pierwszym przypadku stwierdzonym w tym kraju. Kwarantannie poddana została 45-letnia kobieta, która przyjechała z Iranu. Zakażenie wykryto też u osoby, która przybyła z Iranu do Kanady. Te punkty są bardzo niepokojące - proszę je traktować jak punkty, a nie tendencje - podkreślił Tedros.



Na świecie potwierdzono ponad 76 tys. przypadków zakażeń. W Chinach kontynentalnych z powodu koronawirusa zmarło 2236 osób; cztery osoby zmarły w Iranie, trzy w Japonii, po dwie w Hongkongu i w Korei Południowej, a po jednej na Tajwanie, na Filipinach i we Francji.