Do Szpitala Zakaźnego w Warszawie przewieziono dwie Polki ewakuowane z chińskiego Wuhanu - dowiedział się nasz reporter. Samolot, którym podróżowały, około 15:30 wylądował na lotnisku im. Chopina w Warszawie.

(zdjęcie ilustracyjne) / ALEX PLAVEVSKI / PAP/EPA

Kobiety same zadeklarowały chęć powrotu do naszego kraju z powodu epidemii koronawirusa w Azji. To już druga ewakuacja Polaków z chińskiego Wuhanu w ostatnich tygodniach.

Obie kobiety czują się dobrze. Jeszcze dziś mogą rozpocząć się ich badania na obecność koronawirusa.

W przypadku poprzedniej, liczącej trzydzieści osób grupy Polaków ewakuowanych z Chin, badania przeprowadzono cztery razy. Wszystkie miały wynik negatywny. To oznacza, że w naszym kraju wciąż nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem z Chin.

Do piątku w całych Chinach kontynentalnych potwierdzono ponad 75 tys. Zakażeń koronawirusem, z czego 2236 osób zmarło, a ponad 16 tys. wypisano już ze szpitali. Większość infekcji i zgonów odnotowano w prowincji Hubei w środkowej części kraju, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii.

Wkrótce więcej na ten temat.