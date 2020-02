Do poniedziałku powinny być znane wyniki badań próbki pobranej od pacjenta z Olkusza, który z podejrzeniem koronawirusa został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Mężczyzna wczoraj wrócił z Chin, źle się poczuł i sam zgłosił się do szpitala.

