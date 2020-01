Polskie Linie Lotnicze LOT mają wkrótce zawiesić połączenia z Chinami - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Z naszych informacji wynika, że jest to kwestia jednego-dwóch dni. LOT jest jedną z ostatnich linii, które wciąż latają do Chin.

(zdjęcie ilustracyjne) / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Jak nieoficjalnie usłyszeliśmy w trzech źródłach: rządowych, lotniskowych i LOT-wskich, zawieszenie połączeń jest przesądzone. Tym bardziej, że wcześniej zdecydowały się na to British Airways, Lufthansa, Finair, KLM, Air France oraz wiele innych.

LOT potrzebuje jeszcze czas na logistykę. Nim zawiesi połaczenia rejsowe do Chin, musi ściągnąć do kraju pracowników i maszyny.

Oficjalnie PLL LOT informacji o rychłym zawieszeniu swoich połączeń do Chin nie komentuje.

Epidemia zabiła już w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.



Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Finlandii i właśnie Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.