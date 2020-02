We Włoszech zmarła w poniedziałek czwarta osoba zarażona koronawirusem - podały w poniedziałek media, powołując się na służby medyczne. Ofiara śmiertelna to 84-letni mężczyzna z Bergamo w Lombardii na północy kraju. Telewizja RAi mówi też o piątym zgodnie - to to 88-latek z Caselle Landi.

