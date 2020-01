Kolejne trzy osoby trafiły do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w związku z podejrzeniem koronawirusa. Mężczyźni wracający z podróży do Chin zgłosili się do służb lotniska. Do szpitala trafił również mieszkający od 13 lat w Polsce obywatel Chin, który wrócił niedawno z Wuhan. Przebywa on w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Pacjent jest diagnozowany w kierunku grypy lub koronawirusa.

