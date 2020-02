Pasażerowie wycieczkowca Diamond Princess, u których nie wykryto koronawirusa będą mogli zacząć opuszczać statek od środy 19 bm. Decyzję taką przekazał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Japonii Katsunobu Kato.

Niezarażeni pasażerowie Diamond Princess będą mogli zejść na ląd / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Oczekujemy, że pasażerowie, u których nie wykryto pozytywnej reakcji na analizy pod kątem obecności koronawirusa, będą mogli od 19 lutego zacząć schodzić na ląd. Zakładamy, że do 21 lutego wszystkie takie osoby opuszczą statek - powiedział Kato.



Dodał, że do 17 bm. wszystkie z 3600 osób znajdujących się na pokładzie zostały poddane odpowiednim badaniom.



Wcześniej, w poniedziałek, władze japońskie poinformowały o wykryciu kolejnych 99 przypadków zainfekowania koronawirusem wśród pasażerów i załogi. Liczba zarażonych wzrosła tym samym do 454. W ten sposób wycieczkowiec stał się najpoważniejszym ogniskiem epidemii poza granicami Chin.



Pierwsze osoby zaczęły opuszczać statek już w ub. piątek. Byli to ludzie w zaawansowanym wieku, u których testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny. W pierwszej kolejności zabierane były osoby cierpiące na chroniczne schorzenia oraz te, które nie miały okien w kajutach.



Na pokładzie statku, który wypłynął z japońskiej Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, utknęło ponad 3600 osób, w tym 2666 pasażerów z 50 krajów. Jest wśród nich trzech Polaków. Polskie MSZ informowało w ubiegłym tygodniu, że nie wykryto u nich koronawirusa.



Według dotychczasowych ustaleń łańcuch zarażeń na wycieczkowcu rozpoczął się od obywatela Chin w starszym wieku, u którego po raz pierwszy wykryto koronawirusa. Został on wysadzony na ląd w Hongkongu. Po powrocie statku do Jokohamy władze zarządziły dwutygodniową kwarantannę, która upływa w środę 19 lutego.

Już ponad 70 tys. osób na całym świecie zarażonych koronjawirusem

W Japonii zakażonych koronawirusem jest obecnie 514 osób, wliczając 454 osoby na Diamond Princess. Jedna osoba zmarła.



Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie.



Według ostatnich oficjalnych danych liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 1.886. Zainfekowanych jest ponad 72 tys. osób.



Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów - w Japonii, Filipinach , Hongkongu, Tajwanie i we Francji.