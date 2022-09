Wielokrotne próby w środku nocy i za dnia. Wszystko po to, by dograć każdy szczegół i zdążyć na czas - według ścisłego protokołu. Londyn przygotowuje się do historycznego wydarzenia, jakim będzie dzisiejszy przemarsz żałobny orszaku z trumną królowej Elżbiety II do pałacu Westminsterskiego. Wydarzeniom przyglądają się specjalni wysłannicy RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgen i Mateusz Chłystun.