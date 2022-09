Transmisję z poniedziałkowych uroczystości pogrzebowych brytyjskiej królowej Elżbiety II można będzie obejrzeć w wielu miejscach publicznych w całym Zjednoczonym Królestwie.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Vaughan / PAP/EPA

Pogrzeb pokaże sieć kin Vue, Curzon oraz Arc. "To bezpłatne wydarzenie, ale wstępna rezerwacja miejsca jest niezbędna. Podczas transmisji pogrzebu nie będą odbywały się żadne inne pokazy" - napisała sieć kin Arc na Twitterze.

Wielkie ekrany będą ustawione też na placach, w parkach i świątyniach. Pojawią się one m.in. w jednym z parków królewskich niedaleko Pałacu Buckingham - Hyde Parku.

Katedry w Bradford, Chester, Guildford, Manchesterze, Norwich oraz Winchester również będą wyświetlać uroczystości. Ekrany będą wystawione m.in. w takich miastach jak Hull, Manchester, Leeds, Ipswich oraz Coventry. W Birmingham ekran będzie ustawiony na Centenary Square.

Dotarcie do stolicy nie będzie ani łatwe, ani tanie. Dlatego też plac będzie lokalnym, łatwo dostępnym miejscem, gdzie ludzie będą mogli oddać się zadumie - powiedział szef rady miejskiej w Birmingham Ian Ward, cytowany przez dziennik "Guardian".

Wiele brytyjskich stacji telewizyjnych, w tym BBC, ITV oraz Sky News, będzie prowadzić transmisję uroczystości pogrzebowych od początku do końca. W niektórych pubach, które pomimo poniedziałkowego święta bankowego pozostaną otwarte, będzie można śledzić pogrzeb brytyjskiej monarchini. Dotyczy to na przykład lokali należących do grupy Stonegate, największego właściciela pubów w Zjednoczonym Królestwie.

Szacuje się, że uroczystości będą największym wydarzeniem telewizyjnym w historii. Na całym świecie może je śledzić nawet 4 miliardy osób, czyli połowa ludzi na świecie.