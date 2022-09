"Składam hołd pamięci mojej matki. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudziła, stały się znakiem rozpoznawczym jej panowania. Moje życie zmieni się, gdy podejmę nowe obowiązki" – powiedział król Karol III podczas swojego pierwszego orędzia. W katedrze św. Pawła w Londynie trwa nabożeństwo poświęcone zmarłej w czwartek królowej. Wydarzenia w Wielkiej Brytanii, po śmierci Elżbiety II, śledzimy dla Was w naszej relacji dnia. Informacje są tu aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Nabożeństwo w intencji zmarłej królowej Elżbiety II / Ian West / PAP/EPA

Zmarła brytyjska królowa Elżbieta II zasiadała na tronie od 1952 roku. Miała 96 lat. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej Korony. Po jej śmierci nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został jej najstarszy syn, 73-letni Karol. Jest on najstarszym monarchą wstępującym na tron w brytyjskiej historii.

20:28

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w piątek, że poleci do Wielkiej Brytanii na pogrzeb królowej Elżbiety II. Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarzy.

Nie wiem jeszcze, jakie są szczegóły, ale pojadę - powiedział Biden, indagowany przez dziennikarzy w drodze do samolotu Air Force One na lotnisku w Ohio.

Pytany o to, czy odbył już rozmowę z nowym królem Karolem III, Biden odpowiedział przecząco. Znam go, ale nie rozmawiałem z nim. Nie dzwoniłem do niego - odparł.

W czwartek Biden rozkazał opuścić flagi państwowe do połowy masztu aż do dnia pogrzebu Elżbiety II. Jego wizyta w Londynie będzie trzecią podróżą do Wielkiej Brytanii w charakterze prezydenta.

20:15

W trakcie nabożeństwo fragment Listu do Rzymian odczytała nowa brytyjska premier Liz Truss.

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana - czytała.

Liz Truss w trakcie nabożeństwa w londyńskiej katedrze / Paul Childs / PAP/PA

20:07

Zakończyło się nabożeństwo w londyńskiej katedrze.

19:47

Po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II każdego dnia aż do jej pogrzebu porządku w Londynie będzie pilnować ok. 10 tys. policjantów - informuje w piątek BBC. To jedna z największych operacji w historii brytyjskiej policji, do której jednak przygotowywano się zawczasu. Najważniejszymi zadaniami policji będzie panowanie nad tłumami, które będą żegnać królową, niektórzy będą stać w długich kolejkach, by oddać hołd przed wystawioną trumną z jej ciałem - zauważa stacja. Przypomina, że by pożegnać księżną Dianę, niektórzy czekali ponad 10 godzin.

19:45

Joe Biden potwierdził, że weźmie udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. Nie wiem jeszcze, jakie są szczegóły, ale pojadę - powiedział Biden, indagowany przez dziennikarzy w drodze do samolotu Air Force One na lotnisku w Ohio.

19:33

Nabożeństwo jest transmitowane przez wiele mediów.

19:21

W katedrze św. Pawła w Londynie rozpoczęło się nabożeństwo poświęcone zmarłej w czwartek królowej Wielkiej Brytanii Elżbiecie II. Uczestniczy w nim ok. 2000 osób, w tym premier Liz Truss i burmistrz Londynu Sadiq Khan. W katedrze zaintonowano brytyjską pieśń patriotyczną "Boże chroń króla".

19:17

Moje życie oczywiście się zmieni, gdy podejmę nowe obowiązki. Nie będzie już możliwe, abym poświęcała tyle czasu i energii organizacjom charytatywnym i sprawom, na których tak bardzo mi zależy. To także czas zmian dla mojej rodziny. Liczę na pełną miłości pomoc mojej ukochanej żony Camilli. W uznaniu jej własnej lojalnej służby publicznej od czasu naszego małżeństwa 17 lat temu, zostaje moją królową-małżonką - powiedział Karol III.

19:13

Składam hołd pamięci mojej matki. Wiem, że jej śmierć przysparza wielu z was wielkiego smutku. I dzielę się z wami wszystkimi poczuciem straty ponad miarę - oświadczył brytyjski monarcha.

19:12

W jej życiu (Elżbiety II - przyp. red.) widzieliśmy trwałe umiłowanie tradycji wraz z nieustraszonym przyjęciem postępu. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudziła, stały się znakiem rozpoznawczym jej panowania - powiedział król Karol III.

19:08

Zaczęło się orędzie nowego króla Wielkiej Brytanii Karola III do narodu, pierwsze po objęciu przez niego tronu po śmierci matki, królowej Elżbiety II. Mówią do was dzisiaj z głębokim smutkiem. Przez całe życie królowa, moja ukochana matka była inspiracją i przykładem dla mnie i całej mojej rodziny - powiedział król Karol III.

19:14

Nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss została po południu przyjęta na audiencji przez nowego króla Karola III, a jak przekazało jej biuro, w sobotę Truss zostanie przyjęta ponownie przez monarchę, tym razem z całym rządem.

18:58

To był dla nas wielki szok, spodziewaliśmy się, bo to wiekowa kobieta, ale mimo to wydawało nam się, że będzie wieczna - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem pochodzący z Birmingam James Shanahan - mieszkający w Polsce muzyk i nauczyciel języka angielskiego.

Shanahan przyznaje, że kiedy pojawiły się pierwsze informacje o pogarszającym się stanie zdrowia królowej, śledził wszystkie doniesienia z Wysp Brytyjskich.

Z perspektywy kogoś, kto żył w XX i XXI wieku ona była od zawsze, była od kiedy tylko pamiętam, wydawało się, że będzie już na stałe (...). Królowa Elżbieta II była szanowaną i uwielbianą przywódczynią. To oczywiste, że do Londynu przyjedzie wielu gości w najbliższych tygodniach. Możemy się spodziewać zatłoczonych ulic i tysięcy ludzi, którzy będą chcieli wziąć udział w pogrzebie - mówił James Shanahan.



18:45

Stany Zjednoczone wspominają zmarłą królową Elżbietę II:

18:21

Autorka ostatniego publicznego zdjęcia Elżbiety II, które zostało wykonane we wtorek, podczas audiencji z nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, powiedziała, że królowa wyglądała na słabą, ale była w dobrym nastroju.

Jane Barlow, fotoreporterka agencji Press Association, była w zamku Balmoral, aby wykonać zdjęcia w czasie audiencji, gdy królowa powierzyła Truss misję utworzenia nowego rządu.

Powiedziała w piątek brytyjskim mediom, że wcześniej, gdy królowa czekała na przybycie Truss, wykonała kilka jej portretów oraz że monarchini była uśmiechnięta i rozmawiały - co typowe dla Brytyjczyków - o deszczowej pogodzie tego dnia.

Zdjęcie z wtorkowego spotkania królowej Elżbiety II z nową brytyjską premier Liz Truss / Jane Barlow / PAP/PA

Oceniła, że 96-letnia monarchini wyglądała na "słabą" i "z pewnością wyglądała słabiej", niż na zdjęciach z lata, ale była w "dobrym nastroju".

To był prawdziwy przywilej móc zrobić to zdjęcie, zaszczyt i przywilej. Byłam tam, aby sfotografować jej spotkanie z nową premier, ale dla mnie najlepszym zdjęciem było to, na którym królowa jest sama. I to oczywiście stało się teraz bardziej znaczące - przyznała Barlow.

18:02

No jest smutek, jest żal, była dobrą osobą - mówi Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii.

Na pytanie naszego zagranicznego korespondenta Bogdana Frymorgena o to, co zostanie zapamiętane najbardziej, kobieta powiedziała, że "tę dobroć, którą miała dla ludzi, gdy się z nimi witała".



17:49

Sir Elton John uczcił muzyką pamięć zmarłej królowej Elżbiety II podczas koncertu w Toronto. Brytyjski muzyk jest obecnie w Kanadzie z koncertami swojego tournée "Farewell Yellow Brick Road The Final Tour".

Jestem bardzo smutny, że jej już z nami nie ma, cieszę się, że odpoczywa w pokoju, zasłużyła na to, pracowała cholernie ciężko. Będzie nam jej brakowało, ale jej duch nadal żyje, uczcijmy jej życie muzyką - powiedział Elton John zwracając się do publiczności w Rogers Centre w czwartek wieczorem.

Po tych słowach zagrał swoją piosenkę z 1974 r. "Don't Let the Sun Go Down on Me".

Artysta w 1988 r. otrzymał od Elżbiety II tytuł szlachecki za swoje zaangażowanie na rzecz muzyki i organizacji charytatywnych. Media przypomniały o bliskich związkach z brytyjską rodziną królewską i o piosence poświęconej księżnej Dianie "Candle in the Wind", z której dochody przekazywane są na organizacje charytatywne, założone przez zmarłą w 1997 r. księżną Walii.

Koncert w Toronto był ostatnim z koncertów brytyjskiego muzyka w tym mieście. "Farewell Yellow Brick Road" jest pożegnalnym tournée.



17:30

W Pałacu Buckingham w Londynie trwa audiencja - premier Liz Truss jest przyjmowana przez Karola III. O godzinie 19 polskiego czasu nowy brytyjski król ma wygłosić telewizyjne orędzie do narodu.

17:18

Brytyjska królowa przyleciała do Polski 25 marca 1996 r. W ostatnim dniu swojej wizyty, 27 marca, na kilka godzin odwiedziła również Kraków.

Elżbieta II na Wawelu spotkała się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. W podziemiach Katedry Wawelskiej złożyła kwiaty na grobowcu generała Władysława Sikorskiego, a także oddała hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

Wspominając zmarłą królową, mamy okazję zobaczyć także, jak Kraków wyglądał ponad ćwierć wieku temu (fot. Wiesław Majka).

16:55

W pierwszym publicznym spotkaniu królowi Karolowi III towarzyszyła jego małżonka Camilla:

16:40

BBC opublikowała nagranie z pierwszego spotkania króla Karola III z mieszkańcami Wielkiej Brytanii:

16:33

Były brytyjski premier Boris Johnson, oddając w Izbie Gmin hołd zmarłej królowej, ponownie nazwał ją Elżbietą Wielką. Powiedział, że szok związany ze śmiercią Elżbiety II jest dziś nawet mocniejszy niż wczoraj, ponieważ "dochodzimy do zrozumienia w jej śmierci pełnej wielkości tego, co zrobiła dla nas wszystkich".

I pomyślcie o tym, o co prosiliśmy tę 25-letnią kobietę wszystkie te lata temu - aby była osobą tak budzącą zaufanie, że jej wizerunek powinien znajdować się na każdej jednostce naszej waluty, na każdym znaczku pocztowym, osobą, w której imieniu wymierzana jest w tym kraju cała sprawiedliwość, każde uchwalone prawo, któremu każdy minister Korony przysięga wierność. I której każdy członek naszych sił zbrojnych przyrzeka, że jeśli to konieczne, odda swoje życie - wskazywał były premier.

Johnson, dla którego było to pierwsze wystąpienie w Izbie Gmin po tym, jak we wtorek złożył na ręce Elżbiety II rezygnację ze stanowiska premiera, mówił też o tym ostatnim spotkaniu, na dwa dni przed jej śmiercią.

Mogę powiedzieć, że na tej audiencji była tak promienna, tak pełna wiedzy i tak zafascynowana polityką jak zawsze. Ten impuls do wypełniania swoich obowiązków niósł ją aż do dziesiątej dekady (życia), aż do momentu w Balmoral, zaledwie trzy dni temu, gdy odprawiła swojego 14. premiera i powitała 15. - mówił Johnson, który był 14. premierem w czasie 70-letniego panowania Elżbiety II.

16:20

Włochy wspominają zmarłą królową Elżbietę II:

16:06

Według niepotwierdzonych informacji prezydent Joe Biden weźmie udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. Takie informacje podają niektóre media w USA powołując się na Biały Dom. Przed odlotem do Ohio, chcieliśmy o to zapytać prezydenta. Biden nie podszedł jednak do dziennikarzy.

15:58

Nasz zagraniczny korespondent Bogdan Frymorgen uczestniczył w pierwszym spotkaniu króla Karola III z obywatelami Wielkiej Brytanii. Towarzyszyła im serdeczność ludzi, uściski dłoni, nawet pocałunki w policzek, choć to przecież już król Karol III i dworska etykieta na to nie zezwala. Chwilami tłum śpiewał hymn "Boże, uchowaj króla", już ze stosownie zmienionymi słowami. Monarsze towarzyszyła jego małżonka, Camilla.

Jeszcze dziś król Karol III przyjmie brytyjską premier Liz Truss - wiele spraw pozostaje do uzgodnienia, jak chociażby plany pogrzebowe czy formalne zaprzysiężenie jej gabinetu, któremu królowa nie zdążyła przewodniczyć. Co warto zaznaczyć, to pierwsza formalna audiencja u nowego króla. On będzie w Pałacu gospodarzem, a premier ona gościem - i takie relacje, już nie osobiste, zostaną zachowane w przyszłości,

15:48

Zobaczcie archiwalne zdjęcia królowej Elżbiety Windsor zarówno z czasów sprzed jej koronowania na Elżbietę II, jak i po 6 lutego 1952 roku (data objęcia tytułu królowej):

15:41

Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III oraz jego żona Camilla przybyli w piątek po południu - po raz pierwszy od objęcia tronu - do Pałacu Buckingham. Przed pałacem wysiedli z samochodu i podeszli do zgromadzonych tam ludzi, aby uściskać im ręce. Następnie przeszli wzdłuż ogrodzenia pałacu, wzdłuż którego leżą kwiaty przynoszone przez ludzi opłakujących zmarłą królową Elżbietę II.

Po południu Karol III spotka się z premier Liz Truss, a o godz. 18.00 londyńskiego czasu wygłosi pierwsze po objęciu tronu orędzie do narodu.

15:36

Wraz ze śmiercią królowej Elżbiety II tracimy najbardziej stały punkt, największy komfort w czasie, gdy najbardziej tego potrzebujemy - powiedział lider brytyjskiej opozycji Keir Starmer.

Lider Partii Pracy powiedział, że śmierć Elżbiety II jest "głęboką i osobistą stratą dla rodziny królewskiej", ale stratą, którą "wszyscy dzielimy, ponieważ królowa Elżbieta stworzyła specjalną osobistą relację z nami wszystkimi". Ta relacja została zbudowana na atrybutach, które zdefiniowały jej panowanie, jej całkowite zaangażowanie w służbę i obowiązek, jej głębokie oddanie dla kraju, Wspólnoty Narodów i ludzi, których kochała. W zamian za to, my kochaliśmy ją - mówił Starmer.

Dodał, że "utrata naszej Królowej pozbawia nasz kraj najbardziej stałego punktu, największego komfortu dokładnie w czasie, gdy najbardziej potrzebujemy tych rzeczy". Zobowiązanie naszej królowej wobec nas, jej życie w służbie publicznej, opierało się na jednym kluczowym zrozumieniu, że kraj, który przyszło jej symbolizować, jest większy niż jakakolwiek pojedyncza osoba czy instytucja. Jest sumą całej naszej historii i wszystkich wysiłków i będzie trwać - dodał lider opozycji.

15:29

W wielu miejscach na świecie składane są kwiaty, oddawane są saluty z broni palnej, a między innymi nowojorski Empire State Building, wieża Eiffla w Paryżu czy pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro są podświetlane na znak szacunku po śmierci brytyjskiej królowej.

15:17

Przed budynkami państwowymi i brytyjskimi ambasadami od Sydney przez Singapur, Pekin, po Pragę i Berlin ludzie składają kwiaty, oddając hołd najdłużej urzędującej monarchini w historii Wielkiej Brytanii, która zmarła w czwartek w wieku 96 lat.

Europejskie flagi powiewające przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli opuszczono do połowy masztu.

W Paryżu francuskie flagi na Pałacu Elizejskim, siedzibie prezydenta Francji, opuszczono do połowy masztu. Światła, które zazwyczaj oświetlają wieżę Eiffla w Paryżu, wyłączono na znak szacunku dla królowej Elżbiety.

W Waszyngtonie flagę USA na Białym Domu również opuszczono do połowy masztu, w Nowym Jorku wieżowiec Empire State Building rozbłysnął na kojarzony z władzą królewską kolor purpurowy, a jedno z największych lotnisk na świecie, Hartsfield-Jackson w Atlancie w stanie Georgia, oświetlone zostało kolorami brytyjskiej flagi.

W porcie Wellington, stolicy Nowej Zelandii, rozległ się żegnający królową Elżbietę salut armatni.

Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro w Brazylii podświetlono na kolory flagi Wielkiej Brytanii, a na starych murach miejskich w Jerozolimie wyświetlono flagą brytyjską i izraelską.

15:10

Salwy armatnie z zamku w Edynburgu (Szkocja):

14:58

Bank Anglii poinformował w piątek, że w związku żałobą po śmierci królowej Elżbiety II, przełożył zaplanowane na najbliższy czwartek posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej o tydzień, zatem odbędzie się ono 22 września.

W świetle okresu żałoby narodowej obchodzonej w Wielkiej Brytanii, posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej w 2022 r. zostało przesunięte o okres jednego tygodnia - napisano w komunikacie Banku.

Na poprzednich sześciu kolejnych posiedzeniach Komitet Polityki Monetarnej podejmował decyzje o podniesieniu stóp procentowych.

14:40

Z powodu żałoby narodowej po śmierci królowej Elżbiety II Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii zadecydował o przełożeniu swojego posiedzenia na 22 września - poinformowano w piątek na stronie banku centralnego Wielkiej Brytanii.

W związku z okresem żałoby narodowej obchodzonym obecnie w Wielkiej Brytanii, wrześniowe posiedzenie Komitetu Polityki Pieniężnej w 2022 r. zostało przesunięte o okres jednego tygodnia. Decyzja Komitetu zostanie ogłoszona 22 września o godzinie 12:00 - poinformował brytyjski bank centralny na swojej stronie internetowej. Wcześniej spotkanie było zaplanowane na czwartek 15 września.

14:27

Serie salw armatnich - każda licząca po 96 wystrzałów, upamiętniających 96 lat życia królowej Elżbiety II - zostały oddane w piątek wczesnym popołudniem w Londynie, w Edynburgu, Cardiff, Belfaście oraz w Gibraltarze.

Salwy oddano o godz. 13 brytyjskiego czasu w londyńskim Hyde Parku oraz w twierdzy Tower of London, na zamku w Edynburgu, zamku w Cardiff oraz na zamku Hillsborough w Belfaście oraz w Gibraltarze. Godzinę wcześniej w Opactwie Westminsterskim, katedrze św. Pawła w Londynie, kaplicy na zamku w Windsorze oraz w innych kościołach w całym kraju rozbrzmiały dzwony.

14:22

Brytyjska premier Liz Truss, oddając w piątek hołd zmarłej dzień wcześniej królowej Elżbiecie II powiedziała, że była ona "jednym z największych przywódców, jakich znał świat" i "skałą, na której zbudowano współczesną Wielką Brytanię".

Pamiętamy przyrzeczenie, które złożyła w dniu swoich 21. urodzin, by poświęcić swoje życie służbie. Cała Izba się zgodzi - nigdy obietnica nie została tak całkowicie spełniona. Jej oddanie obowiązkom pozostaje dla nas wszystkich przykładem - mówiła Truss.

W związku ze śmiercią królowej, Izba Gmin zebrała się w piątek na nieplanowanym wcześniej posiedzeniu, aby oddać hołd Elżbiecie II. Posiedzenie będzie trwało w piątek do późnego wieczora, a następnie będzie kontynuowane w sobotę.

13:59

Posiedzenie Rady Akcesyjnej, na którym król Karol III zostanie oficjalnie proklamowany jako nowy król Zjednoczonego Królestwa obędzie się w sobotę o godz. 10.00 londyńskiego czasu - poinformował w piątek Pałac Buckingham.

Proklamacja zostanie następnie odczytana dwukrotnie w Londynie - z balkonu w Pałacu św. Jakuba i w starej siedzibie giełdy, Royal Exchange, w londyńskim City, a także w stolicach pozostałych części składowych Zjednoczonego Królestwa, w Edynburgu, Cardiff i Belfaście. Jak wyjaśniono, w czasie proklamacji flagi zostaną na godzinę podniesione na pełną wysokość masztu, po czym zostaną opuszczone do połowy, i pozostaną tak do końca żałoby.

Proklamacja jest aktem symbolicznym, bo król Karol został królem automatycznie w chwili śmierci Elżbiety II. Poinformowano również o tym, że król Karol III wygłosi orędzie do narodu w piątek o godz. 18.00.

13:27

Już rano piątkowe wydania brytyjskich dzienników, informujące o śmierci królowej Elżbiety II, były w Londynie praktycznie nie do zdobycia. Wszystkie gazety na pierwszych stronach zamieściły portrety monarchini, a większość przygotowała specjalne edycje.

Choć zazwyczaj gazety codzienne można spokojnie kupić jeszcze po południu czy wieczorem, w piątek znalezienie ich przed południem było nie lada wyczynem.

Korespondent PAP dopiero w czwartym miejscu, w którym był wczesnym przedpołudniem, znalazł jakąkolwiek piątkową gazetę - ostatni egzemplarz "Daily Star", czyli najniżej pozycjonowanego tabloidu.

Nieznacznie lepiej było w jednym z hipermarketów, gdzie była ostatnia sztuka "Daily Express" i pojedyncze egzemplarze "Daily Mail" i "Daily Star". Gazety bardziej opiniotwórcze, czyli "The Times",

"Daily Telegraph" czy "The Guardian", były już wszędzie wykupione. Nie było już także darmowego dziennika "Metro", który zwykle jest rozłożony przy wejściu na stacje. Jak powiedział sprzedawca w jednym z kiosków, już około godz. 8:30 nie miał żadnych gazet i nie spodziewa się, żeby został dowieziony jakiś dodatkowy nakład.

13:02

Ostatnim zdjęciem przedstawiającym zmarłą królową Wielkiej Brytanii podczas wypełniania obowiązków był obraz z wtorku, kiedy Elżbieta II przyjmowała Liz Truss, nową premier kraju.

"Zdjęcie przedstawia monarchę służącą swojemu krajowi do samego końca" - napisał dziennik "The New York Post".

Tradycyjna ceremonia zaprzysiężenia odbyła się na zamku Balmoral w Szkocji, a nie jak zazwyczaj w Pałacu Buckingham w Londynie. Powodem był stan zdrowia królowej.

Królowa Elżbieta II z premier Liz Truss / Andrew Milligan / PAP/EPA

12:32

Po śmierci królowej Elżbiety II zmienią się tytuły arystokratyczne członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

William, noszący dotychczas tytuł księcia Cambridge, odziedziczył po śmierci królowej tytuł księcia Kornwalii. Syn Karola III i jego żona Kate są zatem obecnie księciem i księżną Cambridge oraz Kornwalii. Niebawem może się to jednak zmienić, ponieważ monarcha nada Williamowi tytuł księcia Walii. Ponadto William i Kate będą mogli tytułować się mianem hrabiego i hrabiny Chester.

Dzieci drugiego z synów Karola III Harry'ego, noszącego tytuł księcia Sussex, oraz jego żony Meghan otrzymają tytuły arystokratyczne. Urodzeni odpowiednio w 2019 i 2021 roku Archie i Lilibet, czyli prawnuk i prawnuczka królowej Elżbiety II, zostają księciem i księżniczką.

12:28

Król Karol III opuścił Balmoral w Szkocji. Dziś spodziewany jest w Londynie, gdzie ma spotkać się z premier Liz Truss.

11:23

Dwie serie salw armatnich - każda licząca po 96 wystrzałów, upamiętniających 96 lat życia królowej Elżbiety II - zostaną oddane w Londynie o godz. 13:00 - przekazał Pałac Buckingham.

Jedna z nich będzie miała miejsce w Hyde Parku, a druga w twierdzy Tower of London.

O godz. 18:00 w londyńskiej katedrze św. Pawła odbędzie się nabożeństwo żałobne, w którym oprócz członków rządu i innych zaproszonych osób, będą mogli wziąć udział zwykli ludzie. Przeznaczonych dla nich jest 2000 wejściówek.

11:13

W dniu pogrzebu królowej Elżbiety II nie będą funkcjonowały w Wielkiej Brytanii banki, natomiast większość firm i sklepów, które pozostaną otwarte, planuje pracę w ograniczonym wymiarze godzin. Odwołane zostaną wydarzenia sportowe, zmieniono ramówki programów telewizyjnych - informuje dziennik "Mirror".

10:57

Po śmierci Elżbiety II zmianie ulegną banknoty i monety, mundury policyjne, a nawet hymn narodowy Wielkiej Brytanii; niektóre zmiany wejdą w życie już teraz, a inne w najbliższych miesiącach i latach - pisze portal Mirror.

10:25

Choć data pogrzebu brytyjskiej królowej Elżbiety II nie została jeszcze podana, to wiadomo, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale później jej ciało zostanie złożone w kaplicy na zamku w Windsorze u boku męża, księcia Filipa.

10:24

Po śmierci Elżbiety II 73-letni książę Karol został królem Zjednoczonego Królestwa. Żaden z jego poprzedników nie pełnił funkcji następcy tronu tak długo. Przez lata wypełniał obowiązki w imieniu monarchy i regularnie odbywał podróże zagraniczne. Cztery razy gościł w Polsce.

10:15

Żałoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II będzie obowiązywała do siódmego dnia po jej pogrzebie - poinformował Pałac Buckingham.

Data pogrzebu zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.

Królewska żałoba będzie obowiązywała członków rodziny królewskiej, pracowników dworu królewskiego i przedstawicieli dworu pełniących oficjalne obowiązki, wraz z oddziałami zaangażowanymi w obowiązki ceremonialne.

Jest ona dłuższa niż żałoba narodowa, która jak się oczekuje będzie trwała do następnego dnia po pogrzebie.

09:49

Z Danielem Craigiem "skoczyła" ze spadochronem. Piła herbatkę z Misiem Paddingtonem. Jej postać pojawiła się w wielu filmach, nie tylko biograficznych czy dotyczących królewskiego dworu. Również w "Minionkach" czy "Simpsonach". Elżbieta II była mocno obecna w popkulturze.

09:16

"Po śmierci Królowej zapewne nastąpią jakieś zmiany. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie państwa, które są członkami Wspólnoty Narodów chcą pozostać monarchiami. W wielu już od dawna toczy się dyskusja na temat tego, że należałoby jednak zmienić ten stan. I wprowadzić ustrój demokratyczny, czyli wybieranego prezydenta, który byłby na miejscu, a nie tak jak monarcha brytyjski - gdzieś daleko, za morzem i reprezentowany tylko w kraju przy pomocy gubernatora. To oczywiście może się wydarzyć i pewnie jest to nieuniknione. Zwłaszcza, że w wielu tych państwach ze względu na szacunek do królowej nie występowano z żadnymi zdecydowanymi postulatami zmian, bo mówiąc trochę brzydko, czekano, aż kiedyś odejdzie" - mówiła w rozmowie 7 pytań o 7:07 w RMF24 Wioletta Wilk-Turska, ekspertka do spraw monarchii brytyjskiej, autorka książek o królowej Elżbiecie II i monarchii.

08:56

Po szoku wywołanym śmiercią królowej Elżbiety II uwaga brytyjskich mediów skupia się na jej następcy, najstarszym synu, królu Karolu III i wyzwaniach, jakie na niego czekają.

Ma on 73 lata i jest najdłużej oczekującym na tron następcą. Całe życie przygotowywał się do tej roli, która mu przypadała wraz ze śmiercią matki.

Królowa była tajemniczą, enigmatyczną postacią. Karol mógł natomiast swobodnie wypowiadać się na różne tematy. Wiemy, co myśli o środowisku, architekturze, wierze, sztuce - jest otwartą książką, którą po przyjęciu korony, będzie musiał się nieco domknąć. Ma za sobą niezwykły życiowy oraz kryzys związany ze śmiercią jego pierwszej żony, księżnej Diany. Zdołał się odbudować w związku z Kamilą, obecnie królową małżonką.

Jak zauważają brytyjscy komentatorzy, będzie musiał się dopasować do nowej roli króla.

08:38

"To jedyna postać w swoim rodzaju. Nie ma wśród nas żyjących takiego drugiego człowieka, takiej drugiej postaci publicznej. Kiedy wstępowała na tron, w Ameryce mieliśmy prezydenta Trumana, Związkiem Radzieckim rządził Józef Stalin. Elżbieta II przeżyła 15 brytyjskich premierów. Kiedy wstępowała na tron, większość Brytyjczyków wierzyła, że została wybrana przez Boga" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Rosiak, dziennikarz, autor podcastu 'Raport o stanie świata", komentując śmierć królowej Elżbiety II.

08:32

Komunikat Pałacu Buckingham o tym, że lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia brytyjskiej królowej Elżbiety II, sprawił, iż jej najbliżsi w pośpiechu wyruszyli do Szkocji. Jednak tylko książę Karol i jego siostra, księżniczka Anna zdążyli pożegnać się z umierającą matką.

08:29

To rząd brytyjski podejmie decyzję, jak długo potrwa żałoba po śmierci królowej Elżbiety II. Przyjmuje się, że potrwa ona ok. 12 dni, aż do dnia pogrzebu.

Dziś w Londynie oddanych zostanie 96 salw armatnich, po jednym na każdy rok życia Elżbiety II.

07:18

Jak wyglądać będą najbliższe dni, które poprzedzą pogrzeb królowej Elżbiety II? Realizowany jest szczegółowy plan, który przygotowano z militarną wręcz precyzją.

Trumna z ciałem królowej przewieziona zostanie na pokładzie samolotu ze Szkocji. Przybędzie do Londynu z Edynburga za cztery dni, a po jej krótkiej obecność w Pałacu Buckingham zostanie przewieziona na przyczepie armatniej do Westminster Hall, gdzie wystawiona zostanie na widok publiczny przez 5 dni. Ten czas będzie okazją dla Brytyjczyków do pożegnania się z królową.

Godzinna msza żałobna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim prawdopodobnie w niedzielę 18 września. Następnie w ceremonialnym kondukcie zostanie przewieziona do Hyde Parku, skąd już w karawanie pojedzie do zamku w Windsorze.

Można sobie już teraz wyobrazić, jak tłumnie Brytyjczycy zgromadzą się na trasie jej ostatniej drogi. Szczątki królowej złożone zostaną w kaplicy św. Jerzego obok grobowców jej poprzedników i u boku zmarłego w ubiegłym roku męża, księcia Filipa.

07:09

W związku ze śmiercią królowej Elżbiety II nowy następca brytyjskiego tronu książę William i jego żona księżna Kate będą nosić nowe tytuły: księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge.

07:02

Po nocy spędzonej w szkockiej rezydencji Balmoral, gdzie zmarła królowa Elżbieta II, jej syn król Karol III powróci dziś do Londynu. Jeszcze dziś powinien przyjąć na audiencji premier Liz Truss, choć to nie zostało jeszcze potwierdzone. Jest wiele spraw do ustalania, jak chociażby zaprzysiężenie nowych ministrów w gabinecie Truss, czego zmarła królowa nie zdarzyła dokonać.

Pozostaje oczywiście kwestia pogrzebu. Powinien się odbyć 10 dnia od śmierci monarchini, co przypada na niedzielę 18 września. Szczegółowy plan działania pod kryptonimem London Bridge uruchomiony został już wczoraj wieczorem.

Według oczekiwań Karol III wygłosi także dziś telewizyjne orędzie do narodu. Został królem w chwili śmierci matki, ale jego sukcesja zostanie dopiero formalnie zatwierdzona jutro podczas zgromadzania tajnej rady, która czuwa nad procedurami. Koronacja króla Karola III może się odbyć nawet za kilka miesięcy. Jego matka czekała na nią ponad rok.

06:55

Śmierć brytyjskiej królowej Elżbiety II była szokiem dla Kanadyjczyków - mówi Witold Dzielski, ambasador RP w Kanadzie. Podkreśla, że ta wiadomość wywołała głęboki smutek. Polski dyplomata tłumaczy, że Kanada jest monarchią konstytucyjną, brytyjski monarcha jest głową państwa. Dlatego dla Kanadyjczyków Elżbieta II była bardzo bliską osobą.

06:32

Mieszkańcy Warszawy składają kwiaty przed Ambasadą Brytyjską przy u. Kawalerii 12.

/ Maciej Sztykiel / RMF FM

06:29

Brytyjska premier Liz Truss została poinformowana o śmierci królowej Elżbiety II o godzinie 16:30 brytyjskiego czasu - poinformował w czwartek wieczorem jej rzecznik.

Dodał, że wiadomość została przekazana Truss przez sekretarza gabinetu Simona Case'a, a po jej otrzymaniu premier rozmawiała z nowym królem Karolem III.

06:11

Wielka Brytania budzi się pogrążona w żałobie. Flaga w Pałacu Buckingham powiewa w połowie masztu. Na bramie wisi skromny komunika, informujący Brytyjczyków o śmierci Elżbiety II. Królestwo straciło monarchinię, ale zarazem wita nowego króla - jej najstarszego syna, od teraz Karola III. Jeszcze dziś Karol III przyjmie na audiencji premier Liz Truss, która we wtorek otrzymała nominację z rąk królowej.

/ CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

05:50

Na stronie internetowej brytyjskiej rodziny królewskiej otwarto w nocy z czwartku na piątek wirtualną księgę kondolencyjną po śmierci królowej Elżbiety II, do której można się wpisywać poprzez formularz online.



Jak przekazano, wybrane wiadomości zostaną później przekazane członkom rodziny królewskiej, a niektóre z nich mogą być przechowywane w Archiwum Królewskim dla potomności.

05:44

Banknoty z wizerunkiem zmarłej królowej Elżbiety II pozostają prawnym środkiem płatniczym - podkreślił Bank Anglii, dodając, że dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu żałoby narodowej.

05:42

Premier Indii Narendra Modi uczcił pamięć zmarłej Elżbiety II i przypomniał szczególny gest, gdy na spotkaniu królowa pokazała chusteczkę podarowaną jej z okazji ślubu przez Mahatmę Gandiego.

Miałem niezapomniane spotkania z Jej Wysokością Królową Elżbietą II podczas moich wizyt w Wielkiej Brytanii w 2015 i 2018 roku. Nigdy nie zapomnę jej ciepła i życzliwości - napisał Modi na Twitterze.

Na jednym ze spotkań pokazała mi chustkę, którą Mahatma Gandhi podarował jej na ślub - napisał Modi.

Chustka, o której wspomniał indyjski premier, to ręcznie tkana bawełniana koronka, która została wysłana przez Mahatmę Gandhiego jako prezent na ślub królowej Elżbiety z księciem Filipem w listopadzie 1947 roku.

05:40

Królowa Elżbieta II wniosła "wielki wkład" w umocnienie więzi Japonii z Wielką Brytanią - powiedział premier Fumio Kishida, dodając, że jej śmierć jest wielką stratą dla społeczności międzynarodowej.

Rząd Japonii składa serdeczne kondolencje brytyjskiej rodzinie królewskiej, brytyjskiemu rządowi i narodowi brytyjskiemu - powiedział premier Japonii cytowany przez agencję Reutera.

Jestem głęboko zasmucony wiadomością o jej odejściu - dodał japoński polityk.

05:30

Planowane na najbliższe dni strajki pracowników poczty oraz kilkunastu przewoźników kolejowych zostały w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II odwołane - ogłosiły brytyjskie związki zawodowe.



Piątek miał być drugim dniem 48-godzinnego strajku pracowników Royal Mail, którzy domagają się podwyżek płac, jednak jak poinformował związek zawodowy CWU, strajk został odwołany. Natomiast w czwartek 15 września miał się odbyć protest maszynistów dwunastu przewoźników kolejowych zorganizowany przez ich związek ASLEF.

05:28

Legenda brytyjskiej piłki nożnej David Beckham oddał hołd zmarłej monarchini, przypominając, że Elżbieta II do ostatnich dni służyła swojemu krajowi z godnością i wdziękiem.

To, jak bardzo wszyscy czujemy się dziś zdruzgotani, pokazuje, co znaczyła dla ludzi w tym kraju i na całym świecie - napisał piłkarz na Instagramie.



Instagram Post

05:20

Brytyjska Izba Gmin zbierze się w piątek i - co jest wyjątkową sytuacją - w sobotę, aby oddać hołd zmarłej w czwartek po południu królowej Elżbiecie II.

Jak poinformowano, posiedzenie Izby Gmin, podczas którego posłowie wyłącznie będą oddawać hołd królowej, zacznie się piątek w południe i potrwa do godz. 22, i kontynuowane będzie jutro, również do godz. 22. Na początku sobotniego posiedzenia posłowie złożą przysięgę na wierność nowemu królowi Karolowi III.

W piątki posiedzenia Izby Gmin zazwyczaj się nie odbywają, gdyż jest to dzień, który posłowie tradycyjnie spędzają w swoich okręgach wyborczych, a posiedzenia w soboty są zupełnie wyjątkową sytuacją. Po raz ostatni miało to miejsce w październiku 2019 r. z powodu głosowania nad umową o warunkach brexitu, a jeszcze wcześniej - w 1982 r. po wybuchu wojny o Falklandy.



05:11

To najsmutniejszy dzień naszego kraju. W sercach każdego z nas jest ból z powodu odejścia naszej królowej, głębokie, osobiste poczucie straty - znacznie mocniejsze być może niż się spodziewaliśmy. (...) Wydawała się tak ponadczasowa i tak wspaniała, że obawiam się, że doszliśmy do przekonania, jak dzieci, że po prostu będzie trwać i trwać - napisał były brytyjski premier Boris Johnson w oświadczeniu wydanym po śmierci królowej Elżbiety II.

Fala za falą żalu przetacza się przez cały świat, z Balmoral - gdzie nasze myśli są z całą rodziną królewską - i przebija się daleko poza ten kraj i przez całą tę wielką Wspólnotę Narodów, do której była tak przywiązana i która odpłacała jej przywiązaniem - dodał.

To jest najsmutniejszy dzień naszego kraju, bo miała unikatową i prostą siłę, aby czynić nas szczęśliwymi. To dlatego kochaliśmy ją. To dlatego opłakujemy Elżbietę Wielką, najdłużej panującą i pod wieloma względami najwspanialszą monarchinię w naszej historii - podkreślił były premier.