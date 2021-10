Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagroda została przyznana Davidowi Juliusowi i Ardemowi Patapoutianowi “za ich odkrycia receptorów temperatury i dotyku”.

W poniedziałek komitet Instytutu Karolinska przyzna Nagrodę Nobla z medycyny.

Dziś komitet Instytutu Karolińskiego przyznał Nagrodę Nobla w pierwszej z dziedzin: fizjologii lub medycyny.

Laureatami zostali Amerykanin David Julius oraz Ormianin mieszkający w USA Ardem Patapoutian. Zostali nagrodzeni “za ich odkrycia receptorów temperatury i dotyku". "Nasza zdolność do odczuwania cierpła, zimna i dotyku jest kluczowa dla przeżycia oraz stanowi podstawę naszych interakcji z otoczeniem" - napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu do swojej decyzji.



Laureaci podzielą się kwotą 10 mln koron szwedzkich, czyli około 980 tys. euro.

Poprzedni laureaci nagrodzeni "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C"

Zeszłoroczna nagroda trafiła do Harveya J. Altera, Michaela Houghtona i Charlesa M. Ricea. Zostali nagrodzeni nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C ".

Badania nagrodzonych naukowców pomogły ustalić przyczyny jednej z najpoważniejszych chorób wątroby, która na całym świecie dotyka co najmniej 70 milionów osób. Jej powikłania prowadzą do poważnych uszkodzeń wątroby i są czołową przyczyną zabiegów przeszczepu wątroby. Wyróżnione odkrycie umożliwiło wprowadzenie testów krwi wykrywających obecność wirusa, a w późniejszym etapie odkrycie leków, które pozwalają go zwalczyć.