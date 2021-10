Ruszył tydzień noblowski. Dziś o godzinie 11.30 poznamy pierwszego z laureatów – zostanie ogłoszony zwycięzca w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Jak spekuluje szwedzki dziennik "Dagens Nyheter", laur może trafić do twórców technologii mRNA, wykorzystywanej przy produkcji szczepionek przeciw Covid-19.

W poniedziałek komitet Instytutu Karolinska przyzna Nagrodę Nobla z medycyny. / Shutterstock

Dziś komitet Instytutu Karolińskiego przyzna Nagrodę Nobla w pierwszej z dziedzin: fizjologii lub medycyny.

Jak spekuluje szwedzki dziennik "Dagens Nyheter", laur może trafić do twórców technologii mRNA, wykorzystywanej przy produkcji szczepionek przeciw Covid-19. Jej wynalazcami są: dr Katalina Kariko, biochemiczka z firmy BioNTech oraz prof. Drew Weissman z Uniwersytetu w Pensylwanii. Naukowcy otrzymali ostatnio Nagrodę Laskera za 2021 rok. "Pytanie tylko, czy Nagroda Nobla należy się im już w tym roku?" - zastanawia się gazeta, podkreślając, że często przez komitet noblowski doceniane są przełomowe odkrycia sprzed lat.





Wideo youtube

Ogłoszenie nagrody o godzinie 11.30.

Laureaci podzielą się kwotą 10 mln koron szwedzkich, czyli blisko 950 tys. euro.

Poprzedni laureaci nagrodzeni "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C"

Zeszłoroczna nagroda trafiła do Harveya J. Altera, Michaela Houghtona i Charlesa M. Ricea. Zostali nagrodzeni nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C ".

Badania nagrodzonych naukowców pomogły ustalić przyczyny jednej z najpoważniejszych chorób wątroby, która na całym świecie dotyka co najmniej 70 milionów osób. Jej powikłania prowadzą do poważnych uszkodzeń wątroby i są czołową przyczyną zabiegów przeszczepu wątroby. Wyróżnione odkrycie umożliwiło wprowadzenie testów krwi wykrywających obecność wirusa, a w późniejszym etapie odkrycie leków, które pozwalają go zwalczyć.